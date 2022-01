Charles Baxter – Vorrei che facessi una cosa per me

Vorrei che facessi una cosa per me è una raccolta di racconti di Charles Baxter uscita negli Stati Uniti nel 2015 in Italia (edita da Mattioli1885), e subito accolta con successo da pubblico e critica. Un libro a più voci che parla delle relazioni e dei sentimenti di ognuno di noi.

Charles Baxter, autore di narrativa, saggi e poesie, dimostra una volta di più la sua abilità nella forma del racconto. D’altronde, cosa aspettarsi da uno fra i migliori insegnanti di scrittura creativa.

La trama

Con Vorrei che facessi una cosa per me, Charles Baxter ritorna sulle tematiche già trattate in Festa d’amore, approfondendole con la solita leggerezza.

Questa raccolta di racconti si compone di dieci storie che si sovrappongono, cinque dedicate ai vizi e cinque alle virtù. Vorrei che facessi una cosa per me è il decalogo con il quale Charles Baxter dà voce alle vite di ogni personaggio, che attraversano più volte tutte le storie.

C’è un architetto che vede la sua vita stravolta, uno spacciatore che ama l’Otello di Shakespeare, un pediatra che sogna Hitchcock, una donna che lascia la famiglia e ritorna anni dopo.

Vorrei che facessi una cosa per me, di Charles Baxter – La recensione

“Sono convinto”, dice Charles Baxter, “che ci sia un mondo dentro il mondo, un luogo più intimo di quello in cui viviamo, più vicino a noi, dove convivono luce e buio”. Vorrei che facessi una cosa per me scava nella vita di ogni uomo per mostrare al lettore proprio quel mondo. Un libro che diventa palcoscenico per personaggi di tutti i tipi. I racconti di Baxter contengono sempre due tratti essenziali: i colpi di scena e la libertà di movimento dei protagonisti.

Vorrei che facessi una cosa per me è la massima espressione di quel momento in cui ci viene chiesto di fare qualcosa, che in un modo o nell’altro rompe l’equilibrio. Charles Baxter proprio grazie a queste richieste fornisce interesse alle sue storie, proseguendo sul percorso della grande letteratura americana. L’autore lo fa con una buona dose di ironia, che lascia però spazio sia a momenti di riflessione sia a chiacchiere da bar.

Come ricorda Nicola Manuppelli nella post-fazione al libro, in questi racconti di Charles Baxter c’è un momento in cui uno sconosciuto fa all’altro la fatidica richiesta: “Vorrei che facessi una cosa per me”. E questo dà il via a una doppia rivelazione: chi siamo noi e chi sono gli altri.