Rupi Kaur è l’autrice di Home body. Il mio corpo è la mia casa. Una bellissima raccolta di poesie portata in libreria nei mesi scorsi da TEA libri. Il libro arriva dopo il successo di altre due raccolte.

Su Home body il New York Times ha detto: «Una poesia breve, vissuta e schietta che affronta temi imprescindibili come il femminismo, l’amore, il trauma e la guarigione in versi che scorrono veloci come musica.»

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Rupi Kaur – Home body

“Ho iniziato a scrivere questa raccolta in un momento in cui mi sentivo completamente persa sia nel mondo interiore che in quello esteriore. home body ha a che fare con ciò che mi ha spezzato il cuore. E con ciò che lo ha rimesso insieme.

L’ho scritto mentre combattevo una battaglia davvero difficile contro la depressione e l’ansia. L’ho scritto mentre chiedevo aiuto e mentre mi sentivo meglio. L’ho scritto nei giorni in cui non riuscivo ad alzarmi dal letto. E in quelli in cui ho gioito della compagnia degli amici. Ho scritto quando soffrivo. E quando ho pianto.

Ho scritto quando ho ritrovato di nuovo la voglia di ridere. Ho scritto sul sostegno delle sorelle. Ho scritto mentre il mondo ardeva per il fuoco dell’ingiustizia. Ho scritto della speranza che mi è stata data dalla comunità. Ho scritto quando ho visto i miei genitori buttati fuori da un mondo che li apprezzava solo per il lavoro che producevano.

Ho scritto di onorare la mia mente e il mio corpo in modo da potermi svegliare e aiutare a costruire un mondo al servizio di tutte le persone. home body è come ho imparato a tuonare. Ruggire. E brillare.”

L’autrice

Rupi Kaur è una poetessa, un’artista e una performer. Nata nel Punjab, in India, si è trasferita giovanissima in Canada con i suoi genitori. Attualmente vive a Brampton, nell’Ontario. Ha cominciato a pubblicare i suoi

lavori sui social media, soprattutto su Instagram (dove oggi ha quasi un milione di follower), trattando i temi dell’amore, della perdita, del trauma, della guarigione e della femminilità con parole e immagini. Mentre

frequentava l’università ha scritto, illustrato e autopubblicato la sua prima raccolta di poesie, milk and honey.



Nel 2015 viene ripubblicato da un editore americano e il successo è immediato: vende più di 5 milioni di copie, viene tradotto in 42 Paesi e arriva al numero uno della classifica del New York Times, rimanendoci per

100 settimane consecutive. La seconda raccolta, the sun and her flowers, viene pubblicata nel 2017 e s’insedia al numero uno delle classifiche fin dal giorno della sua uscita, vendendo un milione di copie in tre mesi. home body, la sua terza raccolta di poesie, si è posizionata subito in vetta alle classifiche.