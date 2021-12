Lev Tolstoj. Scuola, idee per una rivoluzione educativa

Lev Tolstoj è stato uno dei più grandi scrittori di tutti i tempi. La casa editrice e/o riporta in libreria il volume Per una scuola viva,

per una scuola vera.

L’incessante ricerca della verità e l’inesausta tensione morale di Lev Tolstoj non hanno informato solo capolavori della letteratura universale come Guerra e pace e Anna Karenina, ma anche la sua riflessione pedagogica.

Lev Tolstoj e la scuola

Negli anni in cui insegnò a Jasnaja Poljana, Tolstoj ha riflettuto sul ruolo dell’insegnante e sulla possibilità di creare una scuola a misura di alunno: nei testi raccolti in Per una scuola viva, per una scuola vera è espressa tutta la modernità pedagogica del grande letterato russo.

In un momento in cui la nostra scuola si trova a fronteggiare sfide inedite, è utile tornare all’approccio rivoluzionario proposto da Tolstoj: un approccio libero, flessibile, molto diverso dalla macchina burocratica inceppata che talvolta sembra essere diventata la nostra scuola. Una scuola davvero nuova, all’altezza delle sfide che ci aspettano.

Il libro

Jasnaja Poljana (“Radura Serena”) è la tenuta in cui visse, lavorò e fu sepolto il grande scrittore russo Lev Tolstoj.

Iniziata come un esperimento di scuola per i suoi contadini a metà dell’Ottocento, la scuola di Jasnaja Poljana divenne negli anni un laboratorio di pedagogia all’avanguardia. In questo testo si ritrovano molte delle riflessioni che hanno portato Tolstoj a immaginare un modello di scuola alternativo.

L’autore

Lev Tolstoj (Jàsnaja Poljana 1828- Astàpovo 1910) è stato uno dei più grandi scrittori russi di tutti i tempi, autore di capolavori come Guerra e pace (1865-1869) e Anna Karenina (1877). Fu anche attivista, educatore e instancabile studioso.