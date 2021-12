In libreria l’ultimo libro di James Patterson, scritto con Casey Sherman e Dave Wedge. Il volume si intitola Gli ultimi giorni di John Lennon.

Il racconto di James Patterson dello straziante e sconvolgente assassinio di una leggenda, raccontato dal maestro del thriller più letto nel mondo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

James Patterson – Gli ultimi giorni di John Lennon

L’8 dicembre 1980 il cantante più famoso della storia della musica e un suo fan si incontrano. Uno morirà. L’altro finirà in carcere per il resto della sua vita. L’ultimo thriller di James Patterson ci racconta una storia vera: l’omicidio di John Lennon. Un libro documentatissimo, arricchito da interviste esclusive con gli amici e i collaboratori di Lennon, tra cui Paul McCartney, e che esce a ridosso dell’anniversario della pubblicazione dell’album capolavoro di John Lennon,

Imagine.

Neanche nei suoi sogni più fervidi, John Lennon aveva immaginato che i Beatles l’avrebbero reso una superstar mondiale, capace di sfidare le classifiche con ogni singolo, di rivoluzionare il mondo della musica e di influenzare migliaia di giovani in tutto il globo. «Eravamo la miglior maledetta band che ci fosse» disse una volta, «Nessuno ci poteva toccare».

Nessuno. Fatta eccezione proprio per uno di quei giovani fan che si accalcavano fuori dal portone del Dakota Building, il suo palazzo a New York, per strappargli un autografo: Mark David Chapman, venticinquenne che viveva a Honolulu, così ossessionato dal suo idolo che aveva persino sposato una

donna di origine giapponese simile a Yoko Ono. Un ragazzo robusto, in apparenza non diverso da tanti altri. Un ragazzo che, però, sotto il cappotto nascondeva una pistola calibro 38.

Alle 22.50 di quel giorno fatidico, Chapman, appostato accanto al portone del Dakota Building, spara cinque colpi. Lennon, rientrato per dare la buonanotte al figlio Sean, cade a terra. Mentre i presenti prestano soccorso all’ex star dei Beatles, Chapman si siede e comincia a leggere la sua copia sdrucita de Il giovane Holden, aspettando pazientemente la polizia. Alle 23.15, quel ragazzo robusto non è più un normale venticinquenne, ma l’assassino del cantante più famoso della storia della musica.

L’autore

James Patterson è l’autore più venduto del decennio. Più volte primo tra gli scrittori nell’annuale classifica di Forbes, James Patterson è il creatore di

personaggi famosissimi della narrativa crime, come il profiler Alex Cross, le Donne del Club Omicidi e il detective newyorchese Michael Bennett.