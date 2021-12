Carlo Cassola in libreria con Il gigante cieco

Carlo Cassola è tornato in libreria nel 2021 e lo ha fatto con Il gigante cieco. Il volume è uscito per minimum fax. Ecco un approfondimento.

Quello di Carlo Cassola è un discorso accorato sulla necessità e improrogabilità di una rivoluzione culturale. L’arte non è un oggetto di consumo ed esiste per consolarci con la bellezza, ma tocca agli artisti dire come il mondo deve cambiare e avviare la rivoluzione più grande di tutte: la nascita dell’internazionale. Altrimenti il sonno della ragione partorirà i suoi ultimi mostri.

Carlo Cassola – Il gigante cieco

Il gigante cieco uscì nel 1976, al tempo dell’incubo atomico e dell’equilibrio del terrore. L’anno dopo, coerentemente alle proprie idee, Cassola fondò la Lega per il disarmo unilaterale.

A rileggerlo adesso, questo breve trattato politico, storico e filosofico ci appare ancora esplosivo e spaventosamente attuale: solleva questioni di fondo, che non hanno avuto soluzione, e la posta in gioco è ormai la sopravvivenza della specie.

«Io non so se certe persone influenti si siano accorte che stiamo andando verso l’abisso», scrive qui l’autore. Con il suo stile logico e lineare, ripercorre la storia degli uomini come un cumulo di assurdità e ne denuncia la probabile, e forse imminente, estinzione per una catastrofe ambientale o lo scoppio di una guerra nucleare. La sola alternativa è riprendere la proposta di Platone e di Voltaire e affidare il potere all’intelligenza.

Servono un nuovo illuminismo e la creazione di un ordine mondiale, combinare l’esame attento della realtà con la spinta dell’utopia, capire con chiarezza dove e perché le rivoluzioni del passato sono fallite o sono state tradite, e schierarsi apertamente contro il nazionalismo armato e la morale del branco, l’arte decadente, lo storicismo e il riformismo.

L’autore

Carlo Cassola è autore di opere fondamentali, da Il taglio del bosco a La ragazza di Bube. Negli anni Cinquanta, insieme a Bianciardi, guidò il bibliobus, una biblioteca itinerante tra la costa e i paesini minerari della Maremma.