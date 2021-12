John D. MacDonald e il suo Facile preda

Facile preda è il titolo del romanzo di John D. MacDonald portato in libreria da Mattioli1885 nel febbraio scorso. Un altro capolavoro che la casa editrice ha ripubblicato di recente.

Ecco un estratto della grande scrittura di John D. MacDonald: Il cielo si schiarì e la tempesta si allontanò brontolando verso sud-ovest, e per un breve periodo l’ultimo squarcio di sole trasformò il mondo in oro. Provavo una curiosa sensazione di aspettativa, come se fossi sull’orlo di una grande rivelazione. Mi vestii con la massima cura, uscii, salii in auto e partii, senza alcuna destinazione in mente.

John D. MacDonald – Facile preda

Jerry Jamison non ne vuole più sapere: è stufo di un matrimonio trascurato, di un lavoro noioso e della vacua vita frenetica di periferia. Un tempo Jerry aveva una bellissima sposa e un buon stipendio presso la fortunata attività commerciale del suocero.

Tutto ciò prima che sua moglie diventasse un’alcolista, prima che l’azienda iniziasse ad andare in pezzi, e prima di quel pigro pomeriggio in cui Vince Biskay, un vecchio compagno dell’esercito, suonasse il campanello di casa facendogli un’allettante proposta. Vince promette di portare denaro ed emozione nella vita di Jerry. Ma è un piano che lascerà dietro di sé solo una scia di morte e distruzione.

L’autore

John D. MacDonald (1916 – 1986) è stato uno scrittore di romanzi gialli e di suspense, molti dei quali ambientati in Florida. Autore di Cape Fear – Il promontorio della paura (1958), da cui sono stati tratti due film, è anche l’unico scrittore di thriller ad aver vinto il National Book Award. Kurt Vonnegut e Stephen King lo considerano un maestro e uno dei grandi autori della letteratura americana, al di là di ogni confine di genere.