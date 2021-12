Fernando Aramburu torna con I rondoni

Il 18 ottobre è tornato in libreria Fernando Aramburu con il nuovo romanzo I rondoni, dopo il successo internazionale di Patria. Il volume esce in Italia per Guanda.

I rondoni è appunto questo, è un canto strenuo, ostinato alla vita e a tutto ciò che può ancora può darci: amicizia, amore, dedizione, libertà… E l’ironia così pungente, e così presente in queste pagine, è il marchio di una consapevolezza che non chiude alla fiducia, non chiude alla speranza, al riscatto. Dopo il successo internazionale di Patria Aramburu ci ha dato un romanzo vitale, originale e potente: un libro con cui si conferma uno scrittore d’eccezione.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Fernando Aramburu – I rondoni

In Patria, grande romanzo corale, Fernando Aramburu racconta una comunità lacerata dall’odio, dal settarismo, dal fanatismo. Nel nuovo, vasto romanzo, entra invece nell’animo di un uomo deluso, di un uomo stanco del mondo, stanco di quell’insieme di egoismo e narcisismo e mediocrità che è la vita intorno a lui.

Il protagonista, un professore che forse ha chiesto ai libri più di quanto i libri possano dare, ne ha prove anche in famiglia, a cominciare da un padre vanitoso, frustrato, violento, che ci offre alcune delle pagine più esilaranti del libro.

Ora, questo senso di sazietà si è trasformato in lui in un disegno preciso: farla finita. Scorrono a questo punto, sullo sfondo affollato della capitale, Madrid, i giorni e i mesi che dovrebbero portare a quel gesto finale, risolutivo.

E scorrono, come sempre nei romanzi di Aramburu, personaggi che sanno sorprenderci e conquistarci: un amico caustico e mordace, ma con un grande cuore, un figlio a cui si devono semplicemente aiuto e comprensione, una donna che emerge dal passato, con una richiesta sommessa ma tenace di generosità e di affetto, una cagna capace di qualcosa di simile all’amore…

E si avverte nel racconto, sempre più insistente, quel che non può non dirsi un richiamo al vivere, alla vita.

L’autore

Fernando Aramburu, nato a San Sebastián nel 1959, ha studiato Filologia ispanica all’Università di Saragozza e negli anni Novanta si è trasferito in Germania per insegnare spagnolo. Dal 2009 ha abbandonato la docenza per dedicarsi alla scrittura e alle collaborazioni giornalistiche.

Patria, grande successo di critica e di pubblico in Spagna, vincitore del Premio de la Crítica, è stato pubblicato nel 2017 da Guanda e ha avuto anche in Italia una straordinaria accoglienza, vincendo il Premio Strega Europeo e il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Nel 2020 Guanda ha pubblicato un graphic novel ispirato al romanzo. Sempre per Guanda sono usciti Anni lenti (2018), Dopo le fiamme (2019), Mariluz e le sue strane avventure (2019), Il rumore di quest’epoca (2021).