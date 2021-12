La congiura di Babbo Natale: Paolo Mosca torna in libreria

Da poco uscito in libreria La congiura di Babbo Natale, opera scritta da Paolo Mosca che non è di certo il classico libro di Natale!

La congiura di Babbo Natale è un volume di poche pagine che si legge tutto d’un fiato, e che inizia con una frase sconvolgente: “Babbo Natale non esiste!”

La congiura di Babbo Natale – Paolo Mosca

Il libro giusto da non regalare ai bambini che credono a Babbo Natale, ma da leggere tra adulti o ai bambini già un po’ grandicelli.

Durante le vacanze natalizie, un gruppo di bambini anomalo (che ama leggere e che odia i videogiochi) decide di mettere in scena uno spettacolo teatrale per prendere in castagna la congiura ordita dai genitori.

Un libro sul rapporto tra realtà e finzione e sull’amore tra genitori e figli, un amore sempre assoluto, anche quando veste i panni della bugia.

L’autore

Paolo Mosca, autore televisivo da venti anni per Rai, Mediaset, Mtv e Sky e scrittore di numerosi libri, ha appena pubblicato “La congiura di Babbo Natale”.

Dopo poesie (Damarti), saggi sulla televisione (Reality: Dal Grande Fratello all’Isola dei Famosi), romanzi (La mantide religiosa), guide alle serie tv (Mosquicide, Passeggeri Oscuri e Dark Passengers) e manuali di self-help (Il quaderno del lupo), La congiura di Babbo Natale è una storia natalizia di amicizia, solidarietà e spirito di iniziativa.