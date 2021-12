Gli invisibili – Pajtim Statovci

Gli invisibili è un romanzo che resta dentro, una storia che si fatica a dimenticare perché va oltre la narrativa e tracima nella realtà più atroce.

Pajtim Statovci (classe 1990 e nato in Kosovo), con questo romanzo ha vinto il prestigioso Finlandia Prize e ha portato un pezzo del suo vissuto nel libro. Gli invisibili (Sellerio) è una storia di passione che deve fare i conti con la durezza dell’uomo, della guerra e del conflitto.

La trama

Si innamorano già dal primo incontro, seduti al tavolino di un bar. Arsim è albanese, Miloš serbo, vivono a Pristina, in Kosovo, a metà degli anni Novanta, studiano all’università. Per entrambi la cultura di provenienza rifiuta le relazioni tra uomini.

Eppure la loro storia sembra perfetta, l’anima e il corpo, lo spirito e la carne, Romeo ha trovato Romeo. Anche se Arsim è sposato, a seguito di un matrimonio combinato voluto dai genitori.

Di lì a qualche mese la guerra sconvolgerà le loro vite, serbi contro albanesi, milioni di profughi, una ferocia efferata che scatena il terribile naufragio di una nazione.

Arsim e Miloš avevano un sogno, e quel sogno è impossibile. Arsim partirà con la famiglia verso un paese straniero, Miloš si arruolerà come medico, vivrà in pieno la disumanità della guerra. Il primo diventerà un marito violento, un padre tirannico, il secondo sembra sprofondare nell’oscurità.

Gli invisibili – La recensione

La giuria del Finlandia Prize, scegliendo Gli invisibili come miglior romanzo ha dichiarato: «Questo è un romanzo che incanta grazie al potere della sua lingua. Una storia di umana follia, di perdita e crudeltà, ma anche di amore e devozione».

C’è grande passione nella storia di questi due uomini che si incontrano, si amano, si dividono, si inseguono nel bel mezzo della guerra. Rabbia e tenerezza si mescolano in una storia che si fa sguardo sulla vita e sul mondo, sul desiderio umano più profondo.

«I sogni corrono dietro alle menzogne che diciamo a noi stessi». Vale moltissimo leggere Gli invisibili oggi, sia perché in esso è contenuto un pezzo di storia recente, sia perché nella vicenda di Arsim e Miloš c’è quel dubbio esistenziale che ci porta a chiederci come si possa sopravvivere quando non si riesce ad essere ciò che si vuole o ciò che si è davvero.

Però con Gli invisibili Pajtim Statovci fa anche altro: innesca un percorso intimo e personale che vale per ogni lettore, sposta gli occhi dalla delicatezza alla durezza, prende pezzi d’amore e li getta nella battaglia, raccogliendo ciò che rimane e scolpendolo per sempre nella memoria di vicende eroiche che non dovremmo mai dimenticare.