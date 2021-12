Notizie dal mondo: viaggio nel cuore dell’America

Notizie dal mondo, in programmazione sulla piattaforma Netflix, è uno di quei casi ben riusciti di trasposizione cinematografica di un romanzo di successo.

La pellicola è infatti tratta dal romanzo omonimo, Notizie dal mondo appunto, di Paulette Jiles, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Il regista Paul Greengrass ha messo in scena un’opera che esce dai canoni del genere per guardare anche alla contemporaneità.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La trama

Siamo nel Texas del 1870, in cui sono ancora aperte le ferite della guerra civile. Qui il capitano Jefferson Kyle Kidd (che ha combattuto nell’esercito confederato), gira di città in città per leggere in pubblico le notizie dal mondo trovate sui vari quotidiani.

Nel corso di uno dei suoi trasferimenti incontra l’unica sopravvissuta ad un attacco di carovana. Una bambina di origini tedesche che è vestita come un’indiana. Si chiama Ciadda, ma prima ancora si chiamava Johanna. Orfana di una famiglia di coloni che è stata sterminata dagli indiani Kiowa, e che è stata adottata dalla tribù.

Così il capitano decide di riconsegnarla all’avamposto dell’esercito, ma inizierà un’avventura che li porterà verso il nord, attraverso un territorio pericoloso e selvaggio.

Notizie dal mondo – La recensione

Notizie dal mondo è un film che oltrepassa il classico genere del western per rimandare continuamente all’età moderna, alla concezione sbagliata dell’America trumpiana, alle follie razziste e anti-statali della destra estrema che sta purtroppo riprendendo piede in tutto il mondo.

Tom Hanks è poi quel qualcosa in più che arricchisce la pellicola di Greengrass, sia per la magistrale interpretazione, sia perché è icona di ciò che si avvicina ad un divulgatore, uomo che leggendo le notizie porta messaggi nuovi, conoscenze dal mondo esterno: una sorta di collante tra le pulsioni dei popoli del sud e il sistema che si sta formando.

Poi c’è il paesaggio, che in questo caso rispecchia alla perfezione l’icona western del confine e della frontiera, l’incontro/scontro di selvaggio e principio di civiltà. In quello spazio convivono a forza l’uomo nuovo, la natura brutale, gli indiani in cerca di sopravvivenza. A segnare questo mescolarsi di culture e di destini c’è il rapporto tra Kidds e Johanna che progredisce pian piano, che attraversa terre e comunità diverse.

In questi scenari Notizie dal mondo è anche uno straordinario ritratto dell’America, di quella che fu ma anche di quella attuale: l’odio per i neri, i conflitti tra nord e sud, il razzismo verso indiani e messicani, la violenza e l’abuso di potere, la lotta per sopravvivere e la conquista della terra.

Un film consigliatissimo quindi, così come consigliatissimo è il romanzo della Jiles, di cui la pellicola riesce a carpire il senso profondo, arricchendolo di immagini.