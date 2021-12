George Orwell è un autore che in questo 2021 abbiamo trovato spesso in libreria. La casa editrice Mattioli 1885 ha presentato, tra gli altri, presenta Autobiografia per sommi capi, con la traduzione di Francesca Cosi e Alessandra Repossi.

Una raccolta di scritti in parte inediti che ricompone un’autobiografia di George Orwell. Questo testo fa luce sulla vita e l’opera di uno dei grandi scrittori del XX secolo: visionario, affascinante, ogni giorno più attuale.

George Orwell – Autobiografia per sommi capi

L’India, Parigi, Londra, la Spagna della guerra civile: in questi saggi, in parte inediti, George Orwell ricompone la sua vita.

Ci sono gli anni in collegio, il periodo trascorso in Birmania, gli anni in cui, ‘sotto copertura’, frequentava gli indigenti di Parigi e di Londra per sperimentare la loro vita e poterla raccontare, il periodo in cui fu raccoglitore di luppolo e poi commesso in un negozio di libri usati.

Ci sono i ricordi della Guerra civile spagnola, le riflessioni sull’antisemitismo e le tensioni tra il mondo anglosassone e quello sovietico. È poi la potenza della natura a emergere, e la forza della scrittura, che diventa necessità.

Un messaggio attuale, da un uomo che ha vissuto a pieno la vita sociale, politica e culturale della prima metà del ‘900.

L’autore

George Orwell (1903-1950), considerato uno dei più importanti autori di lingua inglese del XX secolo, dopo aver compiuto gli studi in Inghilterra, tornò nell’India britannica (dove era nato) e fu per cinque anni nella polizia imperiale indiana in Birmania.

Rientrato in Europa, visse tra Parigi e Londra, e partecipò alla Guerra civile spagnola. I suoi scritti attaccano tutte quelle forme di sopraffazione e d’ingiustizia che egli identifica nella società moderna. Narrò il prevalere dello stalinismo sugli ideali rivoluzionari nel romanzo breve La fattoria (1946), con cui ottenne un notevole riconoscimento in Europa e in America.

Il suo ultimo romanzo, 1984 (1949), è una tetra visione del futuro, che porta alle conseguenze estreme condizioni e tendenze totalitarie del mondo presente.