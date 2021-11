Tibor Fischer e Come governare il mondo

Come governare il mondo è il titolo portato in libreria nei mesi scorsi da Marcos y Marcos. Il volume è scritto da Tibor Fischer.

“La cosa migliore, quando vai in guerra o in una zona pericolosa dove kalašnikov e sciroccati circolano liberamente, è che puoi sbarazzarti di certi vestiti idioti che ti ha comprato tua moglie”.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Tibor Fischer – Come governare il mondo

Quando persino la kebabbara di fiducia gli nega il kebabbino superpiccante come piace a lui perché non si sforza abbastanza di essere felice, sarebbe ora di risalire la china.

Ma a cosa si aggrappa, Baxter Stone, se gli affidano solo documentari impossibili, ha perso tutti i risparmi in un incendio e il suo cameraman è un vegano violento, bandito da tutti i ristoranti del pianeta per rissa o falsificazione di menu?

Baxter ha un altro sistema, per governare il mondo. Si tuffa nel disastro e lo naviga; succhia il lato comico e feroce di tutte le cose.

Schiva agilmente un’autobomba a Baghdad, se la fila in taxi da un sequestro di jihadisti in Siria; il vero inferno per lui è la festa di un produttore cinematografico a Londra. Baxter è una calamita di calamità, un maestro di fallimenti fragorosi, ma strizza la sua dose di fortuna fino in fondo.

È il cinismo che lo aiuta sempre a farla franca, e il suo sogno proibito è una vita tranquilla.

L’autore

Tibor Fischer, A Budapest torna di frequente, ci ha vissuto anche per due anni, e dalle sue letture di quel periodo ha tratto spunto per scardinare il romanzo tradizionale con La Gang del pensiero.

Con il suo primo romanzo, Sotto il culo della rana, ha vinto premi prestigiosi, è stato inserito da Granta tra gli scrittori inglesi più promettenti e ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

La Gang del pensiero è frutto di anni di lavoro e di studio, e Fischer da grande scrittore ha distillato profondità e sostanza in un testo scanzonato dall’umorismo prorompente.