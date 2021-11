Il libretto rosso di Amazon: i segreti di Jeff Bezos

Il libretto rosso di Amazon. I segreti del metodo Jeff Bezos raccontati da due insider. Questo è il titolo del libro di Colin Bryar e Bill Carr.

Il volume è uscito nei mesi scorsi in Italia per Vallardi, in contemporanea con gli USA. Un racconto dei segreti di Amazon e del suo leader.

Il libretto rosso di Amazon – Colin Bryar e Bill Carr

Oltre alla filosofia e ai valori fondanti dell’azienda, i due autori rivelano e codificano i principi e le pratiche che l’hanno portata ad essere il colosso che oggi conosciamo con, oltre alla parte e-commerce, prodotti e servizi tra cui Kindle, Amazon Prime e Amazon Web Services.

Un libro che racconta e spiega le rivoluzionarie strategie di business di Jeff Bezos, che si sono rivelate negli anni straordinari punti di forza, applicabili tanto ad aziende e imprese di ogni dimensione e settore quanto ad attività che esulano dal business, come il non-profit o le organizzazioni comunitarie.

Ricco di strumenti di analisi e pratici step applicabili a società di qualunque dimensione, Il Libretto rosso di Amazon illustra i 14 principi di leadership di Amazon e i 4 punti focali dell’azienda: ossessiva attenzione al cliente, visione a lungo termine, motivazione a inventare prodotti mai visti, eccellenza a livello operativo.

Gli autori

COLIN BRYAR è un noto consulente aziendale americano. È entrato in Amazon nel 1998 (quattro anni dopo la sua fondazione) e per 12 anni ha ricoperto vari incarichi dirigenziali: in particolare è stato Technical Advisor di Jeff Bezos per il lancio e il coordinamento di servizi come Amazon Prime, Amazon Web Services, Kindle e Fulfillment by Amazon.

BILL CARR è il COO di OfferUp, il maggiore marketplace digitale per business locali degli Stati Uniti. È entrato in Amazon nel 1999, dove ha lavorato per 15 anni. Nell’azienda di Jeff Bezos ha lanciato e diretto i servizi digitali di musica e video: Amazon Music, Prime Music, Amazon Video, Prime Video e Amazon Studios.