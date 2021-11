Elisa Averna – L’Aquila d’Oro. Sulle tracce del Quarto Reich

Il legame tra il Reich e le scoperte scientifiche e storiche è un filone che ha molto spazio nel cinema e nella letteratura. Elisa Averna lo ripropone, in chiave nuova ed originale, con il suo libro L’Aquila d’Oro. Sulle tracce del Quarto Reich (Capponi editore)

La storia creata da Elisa Averna è una vera e propria corsa contro il tempo in cui l’obiettivo sarà bloccare il timer di un ordigno all’antimateria.

La trama

Blanche, ventisettenne italo-tedesca, grazie a un’agenda trovata in una baita di famiglia, scopre che il suo bisnonno era un chimico nucleare del Terzo Reich.

La ragazza vuole scoprire tutta la verità sul conto dell’uomo legata all’Area K, area citata nell’agenda, dove sono anche elencati sette nomi, determinanti nella sua indagine. Con il fratello Mark e un ex agente CIA si mette sulle tracce del Quarto Reich.

Tra situazioni e incontri pericolosi, i tre trovano in un rifugio a Bariloche un documento decriptato dalla macchina Enigma in cui si parla di un’Aquila d’Oro contenente un timer regolato al 20 aprile 2023 per il lancio di un ordigno all’antimateria puntato sugli Stati Uniti.

L’indagine di Blanche si trasformerà presto in qualcosa di proporzioni inimmaginabili.

L’Aquila d’Oro, di Elisa Averna – La recensione

Dopo le atmosfere surreali e misteriose di Prisma, Elisa Averna ci propone questa volta una storia che nasce dal passato e dall’esperienza sconvolgente del Reich.

L’Aquila d’Oro è un sentiero pieno di ostacoli e nuove scoperte che porta il lettore in un’epoca lontana, lo costringe ad aprire gli occhi su nuove possibilità e su scoperte scientifiche che possono davvero cambiare il mondo.

Un libro che guarda sì al passato ma che è anche una sorta di monito per il futuro, e in cui non manca mai l’elemento sorpresa, la voglia di prendere parte e di sapere cosa scopriremo nella pagina successiva. Ancora una volta Elisa Averna, insomma, sembra aver centrato l’obiettivo.