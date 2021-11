Non pensarci due volte – Arjuna Cecchetti

Non pensarci due volte è una bellissima favola dei nostri giorni, che vede protagonista una ragazzina che “si tuffa” nel mondo alla ricerca di un suo spazio.

Arjuna Cecchetti crea una storia coinvolgente, che guarda con speranza al domani e che butta il cuore e lo sguardo al di là della civiltà. Non pensarci due volte (Dalia edizioni) parte da una domanda ben precisa. In un Paese come l’Italia, è ancora possibile vivere “selvaggiamente”?

La trama

Sara è una tredicenne ribelle. Sua madre è morta e suo padre è in prigione. Una notte Sara vede i fari di un’automobile risalire lungo la strada sterrata, poi compare il punto rosso di un fuoco.

Sara imbraccia il fucile ed esce di casa. Poco dopo ha sparato ai ‘fessi’ che tenevano prigioniere due ragazze, per il riscatto, per abusarne o forse solo per errore. Inizia così la sua lunga fuga che diventerà un viaggio solitario, a tratti disperato, verso l’unico luogo che forse le appartiene.

Il romanzo è un’avventura nella natura dell’Appennino, che Sara conosce come le sue tasche: non c’è pianta che non abbia già visto o utilizzato, animale che non riesca a cacciare, riparo che non sappia improvvisare.

Un viaggio epico, un romanzo sulla possibilità di vivere in simbiosi con la natura, di accettarne le leggi, di abbandonare la società, almeno il tempo necessario a ritrovare sé stessi. Ci vuole coraggio: “Non pensarci due volte”.

Non pensarci due volte – La recensione

Non pensarci due volte è una bellissima avventura, che vede Sara come protagonista. Una tredicenne indomabile, che decide di intraprendere un lungo viaggio che dagli Appennini la porterà al mare.

Arjuna Cecchetti crea una figura memorabile dentro il corpo di una quindicenne. Un personaggio che segue il suo istinto dopo aver provato tanto dolore, e che ricerca disperatamente il luogo che le appartiene.

Questa è una favola contemporanea in cui ci si muove un po’ tra la speranza e un po’ tra la disperazione, ma sempre alla ricerca di una parte di sé che è rimasta nascosta ma che ora vuole urlare per venire fuori. Sara cerca un luogo lontano da tutto, lontano dalle città, immerso nella natura tra fiumi e boschi, tra lupi e montagne.

Qui trova la sua casa, il suo sentirsi tutt’una con la natura. Perché Non pensarci due volte è anche un romanzo che parla di ambiente, di terre dimenticate, di attaccamento alle radici. Si può davvero, forse, tornare all’inizio, avere un rapporto sano col mondo che ci circonda, accettarne le leggi per ritrovare se stessi. Ma per farlo occorre avere coraggio e Non pensarci due volte.