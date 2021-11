Lettere tra due mari: un racconto epistolare

Siri Ranva Hjelm JACOBSEN è l’autrice del libro Lettere tra due mari. Il volume è uscito in libreria per Iperborea nei mesi scorsi.

Dall’autrice di Isola, Lettere tra due mari è un racconto epistolare che rifonda il mito della grande madre per arricchire di poesia e femminile intimità il discorso contemporaneo sull’ambiente e sul suo futuro.

Siri Ranva Hjielm JACOBSEN – Lettera tra due mari

In principio il nostro pianeta era ricoperto da un’unica, felice distesa d’acqua, ma poi eruppe la terra, che squarciò la coltre primigenia separandola nelle tante sorelle chiamate oggi «mari» o «oceani» da noi umani, noi «creature».

Da allora quelle sorelle, divise dalla terra ma anche dalla sensibilità e dal carattere di ciascuna, cospirano e mandano avanti un piano ingegnoso per sommergere tutto e tornare all’unità perduta.

In una narrazione epistolare che ha la poesia e la tenerezza dell’intimità, Siri Ranva Hjelm Jacobsen rifonda il mito della grande madre e dà voce alle nostre acque, protagoniste dei cambiamenti climatici in corso sulla Terra, per raccontare la nascita e il declino dell’umanità.

L’autrice

Siri Ranva Hjelm Jacobsen (1980) Cresciuta in Danimarca da una famiglia originaria delle isole Faroe, dopo gli studi umanistici si dedica alla scrittura e collabora con diversi quotidiani e riviste.

Dopo il suo primo romanzo, Isola (vincitore del Premio MARetica 2019), ispirato alla sua storia personale, con il quale si è imposta all’attenzione di pubblico e critica per l’originalità della sua voce poetica, tanto da essere affiancata ai grandi cantori del Nord, Siri Ranva Hjelm Jacobsen torna con un romanzo epistolare, Lettere tra due mari (2021), nel quale dà voce alle nostre acque, protagoniste dei cambiamenti climatici in corso sulla Terra, per raccontare la nascita e il declino dell’umanità.