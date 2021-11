Torna in libreria Joyce Carol Oates

Importante ritorno in libreria per Joyce Carol Oates. Lo scorso 7 ottobre è infatti uscito La notte, il sonno, la morte e le stelle. Il libro è pubblicato da La Nave di Teseo nella collana Oceani.

Crudo, lirico e spietato, il nuovo romanzo di Joyce Carol Oates affronta in modo esemplare i temi a lei più cari: il lato oscuro dell’America, il razzismo, i traumi familiari, la lotta di classe.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Joyce Carol Oates – La notte, il sonno, la morte e le stelle

John Earle McClaren, ex sindaco e padre di cinque figli, viene colpito con il taser da due agenti mentre cerca di fermare il pestaggio di un sospetto. Finisce in coma e muore.

Per la sua famiglia inizia un percorso di trasformazioni, spesso imprevedibili. Il primogenito, erede del piccolo impero editoriale e pubblicitario di John Earle, è deciso a far emergere la verità occultata dalla polizia…

Un’avvincente indagine sull’America contemporanea attraverso il prisma di un dramma familiare: quando un genitore potente muore, ciascuno dei suoi figli adulti reagisce in modi sorprendenti e inaspettati, e la sua vedova in lutto nel modo più sorprendente di tutti.

L’autrice

Joyce Carol Oates ha ricevuto numerosi importanti riconoscimenti, tra i quali vale la pena ricordare: la National Medal of Humanities, il National Book Critics Circle Ivan Sandrof Lifetime Achievement Award, il National Book Award e il PEN/Malamud Award for Excellence in Short Fiction.

Autrice enormemente prolifica, ha scritto alcune delle opere più significative del nostro tempo, tra le quali: Blonde, Epopea americana, I ricchi. Per La nave di Teseo ha pubblicato Ho fatto la spia (2020). Insegna alla Princeton University ed è membro dell’American Academy of Arts and Letters dal 1978.