Sempre tornare – Daniele Mencarelli

Dopo il grande successo di Tutto chiede salvezza (Premio Strega Giovani 2020), Daniele Mencarelli torna in libreria con Sempre tornare, pubblicato per Mondadori.

Un’altra storia intima e personale che si muove lungo il Centro Italia. Sempre tornare è infatti un viaggio del protagonista sotto il sole di un’estate che segna uno spartiacque nella sua vita.

La trama

È l’estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima vacanza da solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo tra spiagge, discoteche, alcol e ragazze. Ma c’è qualcosa con cui non ha fatto i conti: se stesso.

È sufficiente un piccolo inconveniente nella notte di Ferragosto perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e continuare il viaggio a piedi, da solo, dalla Riviera Romagnola in direzione Roma. Libero dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi senza difese alla bellezza della natura, che lo riempie di gioia e tormento al tempo stesso, forse riuscirà a comprendere la ragione dell’inquietudine che da sempre lo punge e lo sollecita.

In compagnia di una valigia pesante come un blocco di marmo, Daniele si mette in cammino, costretto a vincere la propria timidezza per chiedere aiuto alle persone che incontra lungo il tragitto: qualcosa da mangiare, un posto in cui trascorrere la notte. Troverà chi è logorato dalla solitudine ma ancora capace di slanci, chi si affaccia su un abisso di follia, sconfitti dalla vita, prepotenti inguaribili. E incontrerà l’amore, negli occhi azzurri di Emma.

Sempre tornare – La recensione

Daniele Mencarelli scrive un’altra storia che guarda dritta in faccia alla vita. Una sorta di ricordo lucido di eventi del passato sui quali modellare il futuro, perché dentro di essi ci sono aspetti che hanno segnato in maniera indelebile il carattere di un ragazzo che è poi diventato un uomo.

Sempre tornare è una specie di romanzo picaresco, che mescola i sentimenti all’avventura, e che si muove tra la strada, gli accadimenti e una sorta di dialogo intimo che l’autore intraprende con se stesso.

L’adolescenza del protagonista è voglia di vivere, urgenza di fare esperienze e tramite quelle di capire il mondo. Comprendere tutto sia di noi che della realtà intorno. Così il ragazzo capisce di cosa è fatto, cosa lo entusiasma davvero e cosa lo può, in un attimo, spegnere per sempre.

Nel viaggio di Sempre tornare ostacoli, decisioni, destini ma soprattutto incontri sono gli elementi essenziali di quello che si costruisce come un sentiero puro e autentico di crescita e di formazione, nel quale non ci sono eroi, ma solo gente comune alle prese con le proprie paure, con la propria curiosità e alla ricerca di libertà.