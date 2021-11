I momenti buoni, di Simone Perotti

Nei primi mesi dell’anno ha fatto la sua comparsa in libreria I momenti buoni. Il libro è scritto da Simone Perotti ed è stato pubblicato da Mondadori.

I momenti buoni è un romanzo che unisce la realtà alla favola, mettendo in scena un’educazione sentimentale dei due giovani protagonisti.

I momenti buoni – Simone Perotti

Il mondo, visto dagli occhi del Tranquillo e del Pratico, due bambini cresciuti, quasi due ragazzini. Un inferno di paura e insensatezza tra la scuola, i Persecutori, la vita di quartiere, la droga, i fratelli più grandi, la criminalità.

Per poi precipitare, a casa, nel caos di famiglie disfunzionali e violente. I due ragazzini non dovrebbero nemmeno parlarsi, secondo le regole selvagge delle loro tribù, nemiche per motivi che si perdono nel passato.

Eppure accade qualcosa che potrebbe cambiare tutto. I due protagonisti sfuggono alla regola del clan, entrano in contatto, incrociano le proprie solitudini. Si raccontano e si ascoltano. Un passo verso una possibile consolazione. Basterà?

Deve esserci una via di fuga dall’orrore della Casa Diroccata, o di ciò che accade nella Reggia. Il pericolo sono le botte del Principe e del PrimoCavaliere, le minacce del Sorcio, ma soprattutto il destino a cui li votano le famiglie.

E mentre tentano di trovare riparo, bisognerà pensare anche a mettere in salvo TeneraSilvia, l’amata compagna di classe, e il Ronin, il genietto che non esce di casa da un anno. Il Vecchio, la Prugna, il Padre, il Marinaio, la Signora, bizzarri maestri di strada, riusciranno ad aiutarli?

L’autore

Simone Perotti (1965), scrittore e marinaio, ha pubblicato sedici libri fra romanzi e saggi, ha scritto e condotto un programma televisivo per RAI 5, “Un’altra vita”, e ideato Progetto Mediterranea, spedizione culturale e scientifica a vela per tutto il Mediterraneo, il Mar Nero, l’Atlantico portoghese, spagnolo e marocchino, trasformatasi, come racconta nel suo ultimo libro, Rapsodia Mediterranea (Mondadori, 2019), in una grande avventura umana e filosofica.

Ha esordito come romanziere con Zenzero e Nuvole (Bompiani) nel 1995. Con il bestseller Adesso basta (Chiarelettere, 2009; Mondadori, 2019) ha dissepolto l’insoddisfazione di due generazioni verso le costrizioni e la follia del nostro sistema di vita e di lavoro. A ogni romanzo Perotti si spinge in uno spazio nuovo, conducendo i lettori tra generi letterari e tecniche narrative, dal saggio al racconto, dal romanzo psicologico a quello sociale e di viaggio.

Collabora con giornali e riviste, è un blogger del “Fatto Quotidiano” e ha raccolto un’ampia community intorno ai siti simoneperotti.com e progettomediterranea.com.