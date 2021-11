Checkmate – Jacopo Arcangeli

Checkmate è l’esordio letterario dello scrittore Jacopo Arcangeli, che ha da poco intrapreso quella che lui stesso definisce come “un’avventura professionale”.

Il mondo del romanzo sembra essere il terreno giusto per Arcangeli, che in Checkmate inserisce tutta la sua fantasia dimostrando ottime scelte narrative, linguaggio fluido e idee ben chiare.

La trama

A New York una personalità conosciuta con segrete pulsioni perverse sembra sparire nel nulla e viene ritrovato mutilato a centinaia di chilometri di distanza.

A Pueblo, in Colorado, vengono ritrovati otto cadaveri teatralmente disposti. Un grande magazzino usato per lo stoccaggio di stupefacenti viene dato alle fiamme, i guardiani spariti ed il tutto firmato con un misterioso simbolo.

James Sheperd, capo di un pool di investigatori del Federal Bureau of Investigation, viene chiamato a ricomporre il puzzle formato da questi eventi in apparenza separati tra loro.

Ne scaturirà un duello mentale con una figura misteriosa per la vita delle persone coinvolte senza esclusione di colpi, in cui l’Agente Sheperd dovrà trovare il modo di chiudere la partita prima di subire lui stesso lo scacco matto.

Checkmate – La recensione

Gli ingredienti per un libro pieno di mistero, incertezza ed indagini serrate ci sono tutti, ed è proprio per questo che Checkmate è una storia che sembra funzionare nella sua linearità.

Arcangeli non sembra chiedere niente di più alla sua prima opera letteraria, se non il gusto di incollare il lettore alle pagine del libro per scoprire come andrà a finire la ricerca di un killer che sembra mettere tutti con le spalle al muro.

Come in ogni buon thriller che si rispetti, poi, in Checkmate si mescolano gli elementi polizieschi con quelli umani e soprattutto psicologici, e tutto sembra ruotare attorno alla figura misteriosa che mette scompiglio, rompe l’equilibrio, spariglia le carte fino alla resa dei conti finale.

I duelli, quelli più belli ed affascinanti infatti, non si giocano con le armi ma con la mente, proprio come in una bellissima partita a scacchi.