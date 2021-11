Roberto Delogu in libreria con Black out

Nutrimenti ha presentato in libreria Black out, di Roberto Delogu. Il libro è uscito nei primi mesi del 2021 e questo è il quarto romanzo scritto dall’autore.

Roberto Delogu propone un romanzo che ci interroga sul senso di colpa, l’intenzionalità dei gesti e la capacità di dimenticare, anche i nostri peggiori misfatti.

Roberto Delogu – Black out

Emiliano Bardanzellu è un uomo qualsiasi, è nato a Cagliari, fa il cameriere ma ha studiato scienze politiche, la sua vita è semplice, la sua quotidianità ordinaria, come è semplice e ordinario l’apparente motivo per cui una sera uccide sua moglie, rea di aver, per l’ennesima volta, compattato una bottiglia di plastica da riciclare.

Crac ha fatto la bottiglia e quel suono, terribile e intollerabile, ha provocato un black out. Emiliano non si difende al processo, non si dichiara innocente, perché non ricorda cosa è successo in quegli attimi di buio. Chi leggerà la sua storia, i suoi anni nelle carceri sarde, gli uomini con cui ha condiviso celle e pasti caldi, la sua infanzia, le sue perdite, potrà credere fino in fondo alla sua versione dei fatti?

L’autore

Roberto Delogu è nato a Cagliari nel 1967, è avvocato e pescatore. Ha pubblicato tre romanzi: La sincerità è un’inutile cattiveria (Madrikè, 2010), L’anno di vento e sabbia (Hacca, 2013) e L’amore come le meduse (Hacca, 2016).