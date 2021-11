In uscita per Edizioni Tlon il volume Le regine della filosofia. Eredità di donne che hanno fatto la storia del pensiero. Il libro è a cura di Rebecca Buxton e Lisa Whiting con la prefazione di Maura Gancitano.

Ecco cosa hanno scritto le autrici in merito a Le regine della filosofia: «Questo libro è scritto sia per i neofiti della filosofia, sia tutti professori che possono ancora imparare una o due cose. Questo libro è anche per quelle tante persone che ci hanno detto che non esistono grandi filosofe. Per favore, prometti di leggere questo libro e poi sentiti libero di tornare da noi».

Le regine della filosofia: donne che hanno fatto la storia

Sfogliando i manuali di filosofia o passeggiando tra gli scaffali di una libreria, pare che ben poche donne siano diventate grandi filosofe. O, almeno, così potrebbe sembrare leggendo libri o seguendo lezioni di questa disciplina. La domanda sorge dunque spontanea: le filosofe esistono oppure no? E, nel caso esistano, perché soltanto alcune di loro sono state incluse nei libri di storia della filosofia? Perché, in altre parole, abbiamo finito per dimenticarle?

La storia della filosofia non ha reso giustizia alle donne: alle filosofe non è riconosciuta ancora piena cittadinanza nella “vera filosofia”. Questo libro è un tentativo di combattere una tale percezione, e di mettere in luce le vite e le opere di molte importanti filosofe.

Storie di venti filosofe

Attraverso le storie di venti filosofe – da Ipazia ad Hannah Arendt, passando da Angela Davis a Iris Marion Young – Le regine della filosofia porta in prima piano le vite e le opere di alcune tra le più importanti pensatrici della storia. Raccontate da altrettante donne studiose di filosofia, le filosofe trattate provengono da differenti epoche, discipline e percorsi di vita, ognuna con le proprie idee, esperienze e storie. Alcune di loro saranno già conosciute – forse persino studiate – altre si incontreranno per la prima volta, ma tutte sempre fonte d’ispirazione e in grado di contribuire senza eccezioni alla nostra comprensione della filosofia.

Perché, come sottolineano le due curatrici del volume Rebecca Buxton e Lisa Whiting, «le intuizioni filosofiche del passato e del presente possono aiutarci a navigare in questo mare di sfide che il è nostro tempo, ma rischiamo di perderne la saggezza se rimaniamo confinati nelle liste di lettura convenzionali che ci vengono affidate tra i banchi di scuola. Ignorare così tante filosofe perché non rientrano nel tipico canone filosofico è una perdita per tutti noi. Per concludere: se stai pensando di studiare filosofia o se sei anche solo interessata alle donne e alle loro idee, speriamo che questo libro ti servirà a ricordare che prima di te il mondo ha visto già molte regine filosofe, degne di essere ricordate sia come grandi donne che come grandi pensatrici».

Le autrici

LISA WHITING è una ricercatrice di etica e filosofia pratica. Attualmente lavora al Centre for Data Ethics and Innovation.

REBECCA BUXTON, PhD a Oxford, si occupa di filosofia politica e immigrazione. Le sue ricerche si concentrano sui diritti politici dei rifugiati e dei migranti.