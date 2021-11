Il problema dei tre corpi – Aniela Rodríguez

Il genere del racconto è quello preferito da Aniela Rodríguez, che torna in libreria con Il problema dei tre corpi, portato in Italia da Gran Via Edizioni.

Uno stile lucido ed incisivo, una potenza espressiva ben definita caratterizzano i racconti de Il problema dei tre corpi. Nove storie al limite che raccontano altrettante figure al confine.

La trama

Sicari e prostitute, uomini perseguitati da povertà, malattia o disagio sono alcuni dei protagonisti di questo volume.

Funamboli alla ricerca di un difficile equilibrio, sempre compromesso da inevitabili passi falsi, che diventano emblemi di alcuni dei fenomeni sociali che caratterizzano il Messico contemporaneo: narcotraffico, religiosità popolare, cattive condizioni di lavoro.

Illuminate dallo sguardo attento, spesso caustico, dell’autrice, le loro storie parlano di intima fragilità e disperazione endemica.

Il problema dei tre corpi – La recensione

Aniela Rodríguez si muove con maestria tra le righe di questi nove racconti, che sono legati da un filo invisibile che viene unito da una scrittura che ha una grande intensità espressiva ma che entra fino in fondo nella complessità e nella durezza dei temi trattati.

Il problema dei tre corpi guarda con occhio critico e attento alla realtà sudamericana, mettendo a nudo la crudezza delle situazioni ma evocando anche una certa ironia che segue ogni personaggio.

Così l’autrice ci prende per mano e ci accompagna in territori “di confine”, che sono al limite della legalità o della fragilità umana e sociale. I protagonisti sono vigorosi e caratterizzati da una forte personalità, proprio come il linguaggio con cui sono descritti.

Un libro quindi che è anche un vero e proprio omaggio alla tradizione letteraria dell’America Latina e del Messico in particolare, lasciandoci un senso di incompiuto che mescola realtà e sacralità, sogno e vita di tutti i giorni.