Sei tu la mia ossessione: un giallo Marsilio

Ninni Shulman viene proposto in libreria da Marsilio con il romanzo Sei tu la mia ossessione. Il nuovo giallo esce in libreria con la traduzione di Stefania Forlani.

Che cosa muove i protagonisti di Sei tu la mia ossessione? Il desiderio di avere vicino una persona che si prenda cura di noi e di essere indispensabili per qualcuno. Il desiderio di amare e di essere amati.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Ninni Shulman – Sei tu la mia ossessione

Dopo anni bui, vissuti nell’inquietudine e nell’incertezza seguite a un distacco doloroso, Pål sente di essere di nuovo in grado di amare.

Quando conosce Iris – la donna che porta il nome di un fiore, bellissimo e tossico – crede di avere trovato la persona che cercava e di poter essere di nuovo felice. Anche Iris, però, ha un periodo difficile alle spalle.

Stanca di essere sola, sogna di avere accanto a sé un uomo che le voglia bene, in modo naturale e sincero. Un uomo come Pål, che pare riuscire a leggerle nel pensiero, impersonando le fantasie che lei credeva irrealizzabili.

Travolti e storditi dalla passione, i due si abbandonano a un’estasi che li acceca e li confonde. Ma davvero è tutto così perfetto come sembra?

In un crescendo di tensione e colpi di scena, la relazione esemplare si trasforma in un incubo, dando vita a un thriller vertiginoso, dove l’amore è una magia che ti assale senza lasciarti alcuna via di fuga. Sono i nostri bisogni più elementari a muovere i pensieri e le azioni dei due protagonisti del nuovo, trascinante romanzo di Ninni Schulman.

L’autrice

Ninni Schulman (1972), giornalista, è cresciuta nella zona industriale del Värmland, in Svezia, dove è ambientata anche la sua serie poliziesca con protagonista la reporter Magdalena Hansson, bestseller nei paesi scandinavi con oltre un milione di copie vendute, di cui Marsilio ha pubblicato Rispondi se mi senti (2017) e Il nostro piccolo segreto (2018). Vive a Stoccolma.