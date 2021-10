Paola Soriga – Maicolgècson

In questo 2021 Paola Soriga è tornata in libreria con Maicolgècson (Mondadori), un libro originalissimo e particolare che racconta la storia di Remigia Porcu, una bambina che sognava di essere Michael Jackson.

Paola Soriga, già nota al grande pubblico per Dove finisce Roma, racconta una bella favola intrisa di musica, sogni, passioni e di Sardegna, una terra che finisce per toccare splendidamente anche il linguaggio con cui è scritta l’opera.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La trama

Quando Remigia viene al mondo, in una sera d’inverno del 1980, tutti, nella sua grande famiglia, si chiedono da dove sia uscita quella bimba dalla pelle scura scura e i capelli ricci come lana d’acciaio. “Sembra Michael Jackson!” scherza lo zio Stefano quando la vede.

E il nomignolo è destinato ad attecchire. Remigia, detta Maicolgècson, cresce in un paese del Campidano non lontano da Cagliari, figlia unica ma circondata da cugini e cugine. L’amore per la musica arriva prestissimo: grazie agli zii e ai cugini più grandi a cinque anni scopre i Queen, Bob Marley e David Bowie, poi “Sanremo” e “Superclassifica Show” fanno entrare nel tinello dei genitori e nei suoi sogni di bambina Eros Ramazzotti, Laura Pausini e tutto l’olimpo della canzone pop italiana.

Mentre a scuola i compagni la prendono in giro chiamandola “marocchina” e “vucumprà”, a lezione di canto non la batte nessuno; così alla sua insegnante viene l’idea di mandarla in tv, al programma per piccoli cantanti di Sandra Milo. Il viaggio in nave, Roma, gli studi Rai di via Teulada, le luci, gli applausi… anche se quella prima esperienza non andrà proprio come se l’era immaginata, tanto che verrà archiviata come il suo “Grande Insuccesso”, Remigia ha capito cosa vuole fare da grande: cantare e ballare, come Madonna, come Michael Jackson.

E, una piccola battaglia dopo l’altra, tra un successo e una delusione, un primo bacio e un’audizione, tenterà di difendere il suo sogno dalla malignità dei coetanei e dalle idee degli adulti su cosa a una bambina sia consentito desiderare e cosa no.

Maicolgècson – La recensione

Paola Soriga mette in scena una tenera favola adolescenziale che pian piano si sviluppa e cresce insieme all’età di Remigia. Insieme a lei il lettore sogna, desidera, spera e si appassiona.

In tutto questo percorso lungo e pieno di avventure, due sono i centri focali del romanzo. Da una parte una sorta di rassegna ed omaggio ad una certa cultura pop degli anni ’80 e ’90 che ha significato per molti giovani un vero e proprio modello di vita.

Musica, amori, concerti, ideali, sogni di intere generazioni. Maicolgècson è come un bellissimo album fotografico da riprendere in mano e gustare con le lacrime della commozione agli occhi per chi è cresciuto in quel periodo storico.

Dall’altra parte poi c’è l’isola, la Sardegna. Una terra che nelle parole di Paola Soriga diventa co-protagonista grazie all’infanzia di Remigia, ad una lingua piena di modi di dire che invade le pagine del libro, ma che lascia spazio alla crescita, al tempo che passa, ai cambiamenti.

Nel racconto in prima persona si alternano delicatezza, allegria, gioia, rabbia, delusione, semplicità. Una bella storia insomma, una favola dolce tra musica e vita vera.