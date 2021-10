Tre stagioni di tempesta: un romanzo di Cécile Coulon

Cécile Coulon è arrivata in Italia nei primi mesi dell’anno con il libro Tre stagioni di tempesta. Il romanzo è uscito per Keller editore ed è stato Vincitore del Prix des Libraires.

Tre stagioni di tempesta è la storia di André, di suo figlio Benedict, della moglie Agnès, di sua nipote Bérangère. Una famiglia di medici. Quella di Maxime, di suo figlio Valère e delle sue mucche. Una famiglia di contadini. E nel mezzo, una casa, o quel che ne rimane…

Tre stagioni di tempesta – Cécile Coulon

Il giovane medico André lascia la città e i dolorosi ricordi della guerra per Le Fontane, un paesino immerso in una natura selvaggia, sovrastato dalla mole rocciosa delle Tre-Fauci. Un luogo senza tempo che agli occhi di quell’uomo rappresenta la possibilità di una seconda vita.

Inizia così un’indimenticabile epopea famigliare che è anche romanzo sociale, racconto corale, contemplazione di una terra indomita e difesa di un’identità antica.

Per tre generazioni la vita inonda la valle, l’economia prospera, la felicità segna le giornate, il progresso cambia le esistenze, fino a quando, un mattino, qualcosa incrinerà quel mondo e segnerà per sempre il destino di André, della sua famiglia e dell’intero villaggio…

Cécile Coulon costruisce un romanzo magnetico, un’epica del mondo rurale e una grande storia d’amore, e ci conduce nella mente dei personaggi con una lingua sinuosa e materica insieme.

Impossibile da lettori rimanere immuni alla forza oscura e primitiva, eterna e potente, ostile e sublime che si muove tra le pagine di Tre stagioni di tempesta.

Con questo romanzo Cécile Coulon si è aggiudicata il Premio dei librai al miglior libro francese dell’anno, confermandosi come una delle voci più interessanti della letteratura d’oltralpe.

L’autrice

Cécile Coulon è nata a Clermont-Ferrand. Ispirata dalla letteratura francese quanto da quella americana, l’autrice è anche una grande appassionata di cinema e musica. Nel suo universo convivono Maupin, Proust, Flaubert, Steinbeck, Tennessee Williams ma anche le pellicole di Pier Paolo Pasolini e dei fratelli Coen, e la musica di Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry. Considerata una delle scrittrici più talentuose della sua generazione, ha conquistato critici e lettori con una produzione narrativa di grande qualità. In Italia sono apparsi, sempre per Keller editore, Il re non ha sonno e La casa delle parole, entrambi nella traduzione di Tatiana Moroni.