Katerina Poladjan e La restauratrice di libri

Dal febbraio di quest’anno è in libreria La restauratrice di libri, romanzo di Katerina Poladjan. Il volume è uscito per SEM ed ha avuto un discreto successo di pubblico e critica.

La restauratrice di libri è un romanzo intelligente, istruttivo e toccante, con due finali, uno tragico e uno positivo, divisi equamente tra realtà e finzione. Katerina Poladjan riflette sull’enorme tragedia del genocidio armeno con un linguaggio poetico e spigoloso, ricordando come ogni libro sia una “patria portatile”, qualcosa da proteggere e difendere.

La restauratrice di libri – Katerina Poladjan

Helene, una giovane restauratrice di libri tedesca, atterra a Erevan per restaurare antichi manoscritti e imparare le tecniche della legatoria armena. Le viene affidato un evangeliario del Diciottesimo secolo, passato di mano in mano fino ad arrivare, nel 1915, a una famiglia sulla costa del Mar Nero. Gli ultimi proprietari sono stati Anahid e Hrant, e quel libro è l’unica cosa che rimane ai due fratelli in fuga dal genocidio armeno.



Helene, un secolo dopo, lavora minuziosamente al complicato restauro con bisturi, ago e filo; il processo è completato da procedimenti quasi alchemici di estrazione del colore. Sul bordo di una pagina trova una scritta scarabocchiata: Hrant non vuole svegliarsi.

Incuriosita, approfondisce gli enigmi del vecchio libro nell’Armenia di oggi, ritrovandosi immersa ed emotivamente coinvolta in una storia di esilio, perdita e dolore, che si ripercuote tuttora, generazioni più tardi. Così decide di partire per un viaggio verso la costa del Mar Nero, fino all’altra parte dell’Ararat, per arrivare in fondo alla realtà.

L’autrice

Katerina Poladjan è nata a Mosca, è cresciuta a Roma e Vienna e vive in Germania. Ha scritto i romanzi In una notte, altrove e Forse Marsiglia, oltre al diario di viaggio letterario Dietro la Siberia. È stata nominata per il premio Alfred Döblin e per il premio europeo di letteratura e il German Book Prize 2019.