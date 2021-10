Carlo Bordoni e L’intimità pubblica

Si intitola L’intimità pubblica. Alla ricerca della comunità perduta, ed è il volume di Carlo Bordoni pubblicato da La Nave di Teseo. Il libro esce nella collana I Fari.

L’esposizione di sé sui social è un selfie dell’anima. Aprirsi in pubblico, rinunciare al proprio privato, soddisfa il bisogno di essere riconosciuti e forse amati. In questo nuovo saggio, Carlo Bordoni analizza la società in vetrina alla ricerca dell’autenticità. Dove prevale l’aggressività e il non sapere.

Carlo Bordoni – L’intimità pubblica

Intimità pubblica è un ossimoro, una contraddizione in termini: ciò che fa parte della sfera riservata non può essere reso pubblico. Eppure una caratteristica della società liquida in cui viviamo è proprio questo: che le barriere di tutto ciò che è privato vengono eliminate e il suo contenuto disseminato.

Accade principalmente in rete, sui social network, attraverso tecnologie che incoraggiano gli individui a rivelare tutto su se stessi in un sforzo per essere conosciuti e riconosciuti, in un mondo in cui non abbiamo più il tempo di ascoltare noi stessi e gli altri. Tutto è fragile, transitorio e instabile in una società che sembra essere governata più dalle emozioni che dalla ragione.

È la condizione dell’eterno presente che giustifica decisioni e scelte prese sulla base dell’intuizione del momento, sperando di cogliere l’attimo fuggente, assicurarsi qualcosa di definito, almeno per un momento, che dà senso alla vita.

In un saggio aggiornatissimo e documentato, Carlo Bordoni offre una mappa per navigare nei mari turbolenti della contemporaneità, un invito a riscoprire il senso di comunità che abbiamo perduto, o forse soltanto dimenticato, e di cui invece abbiamo sempre più bisogno.

L’autore

Carlo Bordoni, sociologo e saggista, scrive per “Il Corriere della Sera” e il supplemento “la Lettura”. Si occupa di sociologia dei processi culturali e dell’analisi dei fenomeni politici. Tra le sue pubblicazioni: Bauman Sociologo della modernità (cura, 2020), Il primato delle tecnologie. Guida per una nuova iperumanità (cura, 2020), L’eredità di Bauman (2019), Il paradosso di Icaro. Ovvero la necessità della disobbedienza (2018), Nuove tappe del pensiero sociologico (cura, 2018), Fine del mondo liquido. Superare la modernità e vivere nell’interregno (2017), Uguaglianza. Crisi di un’utopia moderna (2017), Stato di paura (2016); Immaginare il futuro (cura, 2016). Con Zygmunt Bauman ha scritto Stato di crisi (2015).