Francesco “Kento” Carlo è l’autore di Barre. Sogni e segreti in un carcere minorile. Un bellissimo volume portato in libreria ad inizio anno da minimum fax.

Barre è un libro prezioso perché parla di esperienze reali e riflette sul sistema italiano. Qui di seguito vi diamo qualche informazione in più.

Barre – Francesco “Kento” Carlo

Kento è un rapper che insegna come si scrivono strofe, ritornelli e punchline a giovani detenuti. Nei suoi laboratori stimola a incanalare nella creatività la rabbia, la frustrazione e la tentazione di fare del male agli altri e, più spesso, a se stessi.

Barre racconta queste esperienze – con gli strumenti della narrativa, perché la legge impone di non rivelare nulla che possa collegare le vicende narrate ai protagonisti reali – e insieme riflette sul classismo insito nel sistema della giustizia minorile italiana, in cui a finire dentro spesso non sono i più colpevoli ma semplicemente gli ultimi per condizione economica, culturale e sociale.

Barre, come quelle di metallo alle finestre della cella. Barre, come vengono comunemente definiti i versi di una strofa rap. Barre, come i segni di penna sui nomi dei ragazzi che non frequentano più i laboratori.

Perché sono usciti, finalmente liberi. Perché sono diventati grandi e devono trasferirsi nel carcere degli adulti. Perché non sono mai rientrati dai permessi premio, e chissà che fine hanno fatto.

L’autore

Francesco “Kento” Carlo è un rapper di Reggio Calabria con dieci dischi e oltre mille concerti in carriera. Ha un blog sul Fatto Quotidiano ed è socio della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam. Da più di dieci anni tiene laboratori di scrittura rap e poesia presso carceri minorili, comunità di recupero e scuole.