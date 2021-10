Una relazione: il romanzo e il film

Valentina Gaia e Stefano Sardo firmano il romanzo Una relazione, in libreria dal 3 settembre per Harper Collins Italia. L’amore finisce quando finisce una relazione? Lasciarsi, dopo tanti anni, e rimanere amici. È possibile? Alice e Tommaso sono convinti di sì. Questa è la loro storia.

Una relazione è anche un film di Stefano Sardo scritto da Valentina Gaia e Stefano Sardo, con Guido Caprino e Elena Radonicich. Il film è una produzione Ascent Film e Nightswim, in coproduzione con La Onda, in collaborazione con Amazon Exclusive, in collaborazione con Rai Cinema. Il film Una relazione sarà presentato alle Giornate degli Autori | Notti Veneziane. Nelle sale dal 13, 14, 15 settembre.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Una relazione – Valentina Gaia e Stefano Sardo

Alice e Tommaso stanno insieme da quindici anni, vivono insieme, hanno anche comprato casa insieme, a Roma, la città in cui si sono trasferiti anni fa per lavoro. Insieme.

Una sera invitano a cena i loro migliori amici perché devono fare un annuncio. Quelli pensano sia il matrimonio o un figlio in arrivo, ma Alice e Tommaso spiazzano tutti: hanno deciso di lasciarsi. Gli amici non ci possono credere, stanno scherzando? Proprio loro, la coppia perfetta?

Vengono subito rassicurati: voglio lasciarsi in modo graduale, senza rompere. Si vogliono ancora molto bene, anzi continueranno a vivere insieme fino a che non venderanno la casa. Insomma: sarà una separazione senza traumi. Ma è una cosa possibile? Può un cambiamento essere indolore?

Gli autori

Valentina Gaia è nata a Bra nel 1977. Dopo la laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale a Venezia, si è trasferita a Roma dove ha lavorato per anni come attrice e sceneggiatrice (La squadra, Camera Café). È autrice e interprete di brani che hanno fatto parte di film e serie tv, ha firmato colonne sonore originali e nel 2020 è uscito il suo primo album di inediti, Picnic to club.

Stefano Sardo è nato a Bra nel 1972. È stato frontman del gruppo musicale Mambassa e oggi è uno dei più importanti sceneggiatori italiani. Ha scritto numerosi film tra cui La doppia ora (2009), Tatanka (2011), Il ragazzo invisibile (2014), Il Divin Codino (2021). È inoltre uno dei tre creatori della serie Sky 1992, 1993, 1994.

Oltre al romanzo Una relazione, Gaia e Sardo hanno anche scritto, insieme, la sceneggiatura del film prodotto da Ascent e Nightswim in collaborazione con Amazon, diretto da Sardo stesso, e molte delle canzoni della colonna sonora.