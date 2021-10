L’amore non apprezzo – Arsenio Bravuomo

Arsenio Bravuomo è davvero una bella scoperta, e questo suo ultimo libro L’amore non apprezzo (NEO edizioni) esalta la sua figura, il suo pensiero, il suo stile.

Un volume che apre a mondi nuovi, avvincenti ed esaltanti, e che proietta il lettore verso sferzate d’energia. L’amore non apprezzo, insomma, è un libro tutto da gustare.

Il libro

Un mondo pieno di musica, ragazze, biciclette e solitudini, di innamorati, di notti che non vogliono finire mai, di Campari, Martini e Gin.

Sembra di essere sulla prua di un battello, shakerati da un mare in tempesta. E il timoniere recita poesie per non perdere l’equilibrio, mentre l’ironia sferza e diventa malinconia, alla ricerca di una rotta in questo presente vago, alcolico, disperso, grottesco.

“Come si fa a capire se un libro di poesie è un bel libro di poesie? Lo capisci se dopo averlo letto ti viene voglia di scrivere poesie. Questo è uno di quei casi. Mi è venuta un’irrefrenabile voglia di scrivere” (dalla prefazione di Guido Catalano).

L’amore non apprezzo – La recensione

Nella prefazione a L’amore non apprezzo, Guido Catalano dice anche che il modo migliore per capire se un libro di poesie ha avuto successo, è se dopo averlo letto ti viene voglia di scrivere poesie.

Non so se capiterà lo stesso anche a voi, a me certamente la scrittura di Arsenio Bravuomo ha aperto la possibilità di esprimermi con parole nuove, senza confini, seguendo percorsi alternativi ma efficaci.

Perché in fondo la poesia è proprio questo, la capacità della parola di fondersi con le immagini, arrivare a territori inesplorati per raccontare, immaginare, sopire o far esplodere. Parliamo di concetti, di situazioni, di emozioni, di amori appunto.

L’amore non apprezzo contiene tutte queste cose concentrate in poche pagine, mescolate tra loro, incastrate nella scrittura. Un mondo che pian piano si snoda per regalarci visioni nuove.