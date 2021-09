Nasce Lettori si diventa: progetto scuola di Salani

Adriano Salani Editore presenta Lettori si diventa, il nuovo progetto rivolto al mondo della scuola e dedicato ai lettori di domani.

Da poco hanno riaperto le scuole e l’ultimo anno e mezzo ha sottolineato ancora una volta quanto la cura e il buon funzionamento di scuola e istruzione siano di fondamentale importanza, non solo per il benessere di bambini e ragazzi ma di tutto il tessuto sociale, riportando al centro l’importanza dell’incontro e della socialità ed è partendo da queste premesse che Salani ha pensato di promuovere Lettori si diventa.

Lettori si diventa per arricchire l’offerta didattica

In Italia sono proprio i ragazzi e le ragazze i lettori più forti. Dall’indagine AIE presentata il 15 giugno scorso alla Bologna Children’s Book Fair, emerge infatti che i lettori under 14 sono il 77% contro il 61% degli adulti. Ma i dati ci dicono anche che, se la spinta dei più piccoli verso la lettura è spesso legata agli stimoli ricevuti in famiglia, quando ci si avvicina alla preadolescenza e all’adolescenza, questa si stempera in certi casi fino a scomparire. In questo quadro l’istruzione scolastica gioca quindi un ruolo fondamentale di stimolo e indirizzo.

Proprio per questo siamo felici di presentare Lettori si diventa il progetto Salani dedicato alle scuole e rivolto agli insegnanti e a tutti i promotori dell’educazione alla lettura nella scuola primaria e secondaria di primo grado, tra cui non bisogna dimenticare le librerie, presidi fondamentali per la promozione della cultura. Lettori si diventa nasce per arricchire l’offerta didattica e vuole essere una vera e propria missione culturale volta a creare i lettori di domani. Un tassello molto importante è il ponte che Salani vuole costruire per mettere in contatto i ragazzi con i suoi autori, i veri protagonisti dell’iniziativa.

Salani e il mondo giovanile

Da quasi centosessant’anni Salani è un osservatorio sul mondo giovanile, ha segnato l’immaginario di intere generazioni di lettori e ha sempre messo in primo piano il valore della lettura negli anni cruciali dell’infanzia e della prima adolescenza. Perché leggere non venga percepito solo come un dovere ma anche come un piacere e una ricchezza che apre a infinite nuove visioni del mondo.

“Come potete leggere nel moto che accompagna la casa editrice, da quasi centosessant’anni crediamo che basti un libro per essere un po’ più felici! È questo, nell’essenza, anche il messaggio che vorremmo attraverso tutti voi, e con voi, far arrivare ai bambini, ai ragazzi. Insieme, noi e voi, condividiamo il lavoro più bello del mondo: prendersi cura dei giovani e della loro crescita in armonia e sapienza, perché, come sappiamo, nei primi anni di vita tutto prende forma.”

Mariagrazia Mazzitelli, Direttrice editoriale Salani Editore

Sul sito dedicato www.salani.it/lettorisidiventa sono disponibili tutte le informazioni utili relative al progetto scuola e agli incontri con gli autori (tra gli altri Matteo Bussola, Ilide Carmignani, Gherardo Colombo, Giuseppe Festa, Elisabetta Gnone, Laura Imai Messina, Rosella Postorino, Andrea Vitali). È inoltre disponibile il download gratuito del pratico e ricco catalogo Lettori si diventa, pensato e strutturato da Salani per fornire a insegnanti e operatori culturali un importante strumento per ideare nuove attività da affiancare al programma scolastico. Attraverso la lettura e l’approfondimento di importanti tematiche, sarà quindi possibile strutturare interessanti percorsi didattici per affrontare temi sempre più necessari nel bagaglio formativo dello studente tra cui: lo sviluppo sostenibile, i diritti, l’educazione civica, la conoscenza di sé, l’incontro con altre culture e lo sviluppo del pensiero critico.

Ma le novità del progetto scuola Salani non finiscono qui perché Lettori si diventa, sì, ma anche critici si diventa! I ragazzi, infatti, una volta avvenuto l’incontro con l’autore, avranno la possibilità di trasformarsi in piccoli critici e lo studente o la classe che avrà scritto la recensione migliore, darà la possibilità alla sua scuola di ricevere una donazione di 1.000 €.