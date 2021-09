Charles Baxter ha vinto il PEN/Malamud Award 2021 per l’eccellenza nel racconto. Assegnato dal 1988 in onore del compianto Bernard Malamud, il premio valorizza gli scrittori che hanno dimostrato risultati eccezionali nella forma del racconto.

“Ciò che ci colpisce di più di Charles Baxter è la sua capacità quasi camaleontica di adattarsi a personaggi e circostanze diverse”, hanno scritto i membri del consiglio di amministrazione del PEN/Faulkner Marie Arana, Louis Bayard e Lisa Page a nome del Comitato di selezione del premio PEN/Malamud. “Concentrandosi sull’area geografica dell’Upper Midwest, Baxter è capace di cogliere le infinite sfumature umane, trasmettendole con empatia e curiosità indagratrice”.

Le parole di Charles Baxter

“Sono onorato di essere stato selezionato per il PEN/Malamud Award e sono molto orgoglioso di essere in compagnia dei vincitori del passato”, ha affermato Baxter. “Il mio grande ringraziamento va alla Fondazione. Per tutta la vita ho ammirato le storie e i romanzi di Bernard Malamud e sono oltremodo lieto di aver vinto il premio a lui intitolato”.

Charles Baxter sarà premiato alla cerimonia annuale del PEN/Malamud Award, che si terrà in collaborazione con l’American University, venerdì 3 dicembre 2021.

Mattioli1885 ha portato Baxter in Italia nel 2014 con il romanzo Festa d’amore e ha poi proseguito con le due raccolte di racconti Vorrei che facessi una cosa per me (2016) e Credenti (2020).

Dicono di lui

TENEREZZA, VULNERABILITÀ, INNOCENZA, STUPORE… QUESTE SONO LE QUALITÀ CHE BAXTER SEGUE NEI SUOI RACCONTI, CERCANDO IN QUALCHE MODO DI AMARE QUESTO SUO INCERTO MONDO DI BEN INTENZIONATI, FIDUCIOSI, MA INSICURI CREDENTI | SAN FRANCISCO CHRONICLE

È L’ELOQUENZA DEL LINGUAGGIO – L’ORIGINALITÀ, L’ARGUZIA, IL SENSO DELL’UMORISMO, LA VIVACE E RITMICA SICUREZZA INSIEME ALLE TRAME SORPRENDENTI, CHE RENDONO QUESTE STORIE COSÌ PIACEVOLI DA LEGGERE | THE NEW YORK TIMES BOOK REVIEW

UNO SCRITTORE ESEMPLARE. BAXTER METTE INSIEME GLI EFFETTI PRODOTTI DAI NOSTRI SENSI, IL DOLCE E L’AMARO, L’IMPETO E L’INDIFFERENZA, LE IMMAGINI E I SUONI… OGNI SUA STORIA È UNA LEZIONE DI OSSERVAZIONE, SENTIMENTO, E INGEGNO | LOS ANGELES TIMES BOOK REVIEW

L’autore

Charles Baxter (1947) nato a Minneapolis è un autore di narrativa, saggistica e poesia, e viene considerato uno dei migliori insegnanti di scrittura creativa. È uno scrittore unico fra i grandi autori americani viventi, a pieno titolo inserito nella tradizione di Raymond Carver e Alice Munro.

Le sue opere sono state paragonate a quelle di Čechov e Cheever. Baxter vive ad Ann Arbor e insegna alla University of Michigan. Oltre a Credenti (2020), Mattioli 1885 ha precedentemente pubblicato la raccolta di racconti Vorrei che tu facessi una cosa per me (2016) e Festa d’amore (2014), il romanzo che lo ha reso noto al grande pubblico.