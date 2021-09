Il cacciatore di ricordi – Fabrizio Benedetti

Il cacciatore di ricordi è un libro davvero particolare ed enigmatico, direi quasi sorprendente da un certo punto di vista, ma di sicuro affascinante.

Fabrizio Benedetti ci porta alla scoperta dei sentieri che occupano la mente di ognuno di noi, per cercare enigmi e cose nascoste. Lo fa attraverso storie reali, di cui si compone Il cacciatore di ricordi (Mondadori).

La trama

Fabrizio Benedetti, professore di Neurofisiologia all’Università di Torino, nel suo lavoro di medico e ricercatore esplora la mente e i ricordi delle persone.

Un lavoro che per certi versi richiama quello di un detective: partendo dai dati a disposizione, infatti, si trova spesso a indagare in maniera empirica, per tentativi, la mente umana e i suoi inganni, i depistaggi, le false memorie. Questo libro raccoglie quattro casi clinici che, per la loro natura, sembrano veri e propri gialli.

C’è la storia di Sonia, una donna affetta da demenza che con l’aggravarsi della sua condizione rivelerà un oscuro segreto del passato: si tratta della verità o soltanto di una falsa memoria causata dalla malattia? O, ancora, la storia di Magda, convinta di essere stata testimone di un tragico evento mentre si trovava sotto i ferri: è possibile che si tratti di un caso di anestesia cosciente?

E, anche se fosse, la memoria di Magda è attendibile? Toccherà al medico vestire i panni dell’investigatore e scandagliare la mente e i ricordi dei pazienti alla ricerca di una possibile verità.

Il cacciatore di ricordi – La recensione

Fabrizio Benedetti dimostra una grande competenza, e non solo nel suo lavoro, ma anche nella capacità di scrittura. Sì perché Il cacciatore di ricordi è un volume che unisce realtà e narrazione, e che grazie a casi reali ha un ritmo avvincente e ci accompagna nei meandri della mente umana.

Dentro di noi vivono parti sconosciute, universi sconfinati, territori nascosti dove si cela il nostro vero io, la vera natura dell’uomo con desideri, emozioni, paure.

Ecco perché Il cacciatore di ricordi è un bellissimo viaggio di scoperta, prima di tutto di noi stessi, e poi del mondo che ci sta intorno e degli individui che lo abitano con noi.

Siamo, in realtà, un intreccio di neuroni: «Noi siamo il nostro cervello, i nostri ricordi, le nostre memorie. La nostra mente vive una realtà privata, soggettiva, a volte imperscrutabile. Non so cosa sia più complesso, l’universo o il cervello, ma sono sicuro che indagare l’uno significa comprendere anche l’altro. Ecco perché continuo ad andare a caccia di ricordi».