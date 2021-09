Emmy Awards 2021: trionfo di The Crown e Kate Winslet

Si sono svolti in presenza nella notte tra domenica e lunedì gli Emmy Awards 2021. Dopo la cerimonia in versione smart working del 2020, ora tornano in presenza le star della tv per essere premiate come protagoniste delle migliori serie.

Due i vincitori assoluti di questi Emmy Awards 2021: The Crown (8 statuette) e Ted Lasso (che porta a casa 4 premi). Protagoniste però anche La regina degli scacchi e Omicidio a Easttown.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Emmy Awards 2021: tutti i vincitori

Ecco la lista completa dei vincitori degli Emmy Awards 2021:

Miglior serie drammatica

The Crown

Miglior serie comedy

Ted Lasso

Miglior miniserie

La regina degli scacchi

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Josh O’Connor (The Crown)

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Olivia Colman (The Crown)

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Miglior attrice protagonista in una serie comedy

Jean Smart (Hacks)

Miglior attore protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Ewan McGregor (Halston)

Miglior attrice protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Kate Winslet (Omicidio a Easttown)

Miglior attore protagonista in una serie comedy

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie comedy

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Tobias Menzies (The Crown)

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Gillian Anderson (The Crown)

Miglior attore non protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Evan Peters (Omicidio a Easttown)

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o in un film per la tv

Julianne Nicholson (Omicidio a Easttown)

Miglior film per la tv

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Vincitori e sconfitti

La regina degli scacchi è la serie più vista nella storia di Netflix. Ha vinto ben 11 premi ma non quello per la migliore attrice protagonista, che è andato invece a Kate Winslet per Omicidio a Easttown, serie rivelazione su Sky. Niente da fare per Hugh Grant che ha visto Ewan McGregor vincere come miglior attore per la miniserie Halston.

Tra le serie che sono state le grande sconfitte nella serata degli Emmy Awards 2021 anche The Handmaid’s Tale, arrivata alla quarta stagione, e The Mandalorian, che era insieme a The Crown quella con il maggior numero di nomination.