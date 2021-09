Il dono di Siba – Valerio Cattini

Il dono di Siba e le Stirpi degli Arkaadi, è un romanzo fantasy scritto da Valerio Cattini, che ha curato anche la revisione dell’opera e la sua pubblicazione.

Il dono di Siba e le Stirpi degli Arkaadi è il primo volume di una saga, che vedrà il suo seguito ne Il Destino di un Paladino.

In questa storia si fa riferimento agli eventi immaginari che compongono la storiografia dell’universo fantasy in cui le vicende si svolgono.

Per orientarsi nella lettura, nel volume è stata creata una sezione intitolata Dizionario e fatti del racconto, che consente anche di comprendere maggiormente alcuni discorsi tra i vari personaggi.

Sempre per le stesse finalità, nella sezione Stati e Popoli del racconto è possibile trovare una breve descrizione delle nazioni che sono protagoniste della storia.

Un progetto letterario fantasy che è anche multimediale, visto che nel testo sono riportati anche i link nei quali trovare le mappe complete.

Siamo nel 1882 AK. Su Borea, abitato per la maggior parte dalla razza umana, regna da circa quattro secoli una pace armata contro i nemici di sempre, gli elfi scuri di Ewanghen.

Gli anni degli uomini e del calendario corrente in uso tra la maggior parte degli abitanti di Borea sono riferiti alla venuta degli Arkaadi sulle coste boreane, quando i nuovi abitanti iniziarono ad acquisire sempre maggiori territori e potenza a discapito degli elfi scuri, i quali avevano su Borea la loro principale terra di caccia.

Costretti ad abbandonare via via il continente in mano agli uomini, soprattutto a seguito delle molte guerre che li hanno visti sconfitti, gli elfi hanno da sempre rivendicato il diritto a riappropriarsi delle loro marche occidentali, cadute infine nelle mani degli Arkaadi nella loro totalità.

Sotto l’egida dell’Ordine dei Celesti e dei maghi che lo compongono, gli uomini negli ultimi secoli hanno invece accresciuto il proprio potere, rafforzando i legami pre esistenti con gli elfi ed i nani di Borea, giungendo a far fronte comune contro i nemici di tutto il continente.

Tra Fantasy e avventura

Il dono di Siba e le Stirpi degli Arkaadi, di Valerio Cattini, è un libro nuovo ma che strizza l’occhio ai grandi classici della letteratura di genere. Il maestro Tolkien insegna e tutti gli scrittori che ambiscono a creare mondi immaginari fanno sempre riferimento a lui.

In questo romanzo si mescolano quindi il fantasy e l’avventura, per una vicenda che è presentata in maniera caratteristica, minuziosa, avvincente. Troverete molti richiami a Il Signore degli Anelli o a Il Trono di spade, non direttamente in nomi o eventi, ma magari nell’immaginazione, nei popoli e nelle terre che compongono questi universi.

Se amate il genere fantasy insomma, questo volume fa per voi. Una lettura interessante ed approfondita, per ammirare fin dove può spingersi la fantasia oltre la realtà.