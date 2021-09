John Edgar Wideman è l’autore di Scrivere per salvare una vita. La storia di Louis Till. Il libro è uscito in Italia nei mesi scorsi per minimum fax.

In Scrivere per salvare una vita, John Edgar Wideman parte alla ricerca di Louis Till, una vittima silenziosa della (in)giustizia americana. E ricostruisce con un misto di malinconia e rabbia la doppia tragedia di un padre e di un figlio, raccontandone le storie insieme per la prima volta.

John Edgar Wideman – Scrivere per salvare una vita

Nel 1955 il quattordicenne Emmett Till lasciava la sua casa di Chicago per andare a far visita ai parenti in Mississippi. Sarebbe tornato alcune settimane dopo, cadavere: ucciso nel modo più barbaro perché, così avrebbero sostenuto i suoi carnefici, aveva fischiato a una donna bianca. La madre di Emmett, Mamie, decise di lasciare la bara aperta perché tutto il mondo vedesse che cosa era stato fatto a suo figlio, e la vicenda – come pure il processo che ne seguì – trovò spazio su tutti i giornali, a livello nazionale, facendo di Emmett Till e della sua morte un’icona della stagione dei diritti civili.

Se la storia di Emmett è ben nota, c’è però un lato oscuro nel passato della sua famiglia, che viene menzionato solo di rado. Dieci anni prima, nel 1945, il padre di Emmett, Louis Till, era stato condannato a morte da una corte marziale per stupro e omicidio, e infine impiccato.

Come già in Fratelli e custodi, un’accurata ricerca storica si fonde a ricordi personali e slanci immaginativi, portando il memoir a vette difficilmente eguagliabili e tessendo un dialogo insieme doloroso e salvifico tra vivi e morti, passato e presente.

L’autore

John Edgar Wideman, nato a Washington ma cresciuto a Pittsburgh, è uno degli autori afroamericani contemporanei di maggior valore. Autore di romanzi, racconti e memoir, ha vinto, tra gli altri, il PEN/ Faulkner Award per ben due volte.

Oltre a Fratelli e custodi, considerato da molti il suo capolavoro e candidato al National Book Critics Circle Award nel 1984, ha pubblicato importanti romanzi come Philadelphia Fire e A Tale of Two Cities, e il memoir Writing to Save a Life, anch’esso di prossima pubblicazione per minimum fax.