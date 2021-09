John M. Gottman e Julie Schwartz Gottman sono gli autori de La scienza della terapia di coppia e della famiglia. Il volume è stato pubblicato nei mesi scorsi da Raffaello Cortina Editore.

Nella sua equilibrata commistione di teoria e pratica, La scienza della terapia di coppia e della famiglia si rivela uno strumento indispensabile per i clinici che vogliano rendere più incisivi ed efficaci i propri interventi.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La scienza della terapia di coppia e della famiglia

John e Julie Gottman, la cui terapia di coppia basata sull’evidenza è apprezzata in tutto il mondo, ci consegnano i risultati di una seconda rivoluzione empirica. Questa nuova teoria si fonda su quarantacinque anni di ricerca scientifica rigorosa, condotta su migliaia di coppie e di famiglie, e sull’elaborazione contemporanea di osservazioni, interviste e questionari.

Alcune delle famiglie partecipanti alle ricerche sono state studiate per vent’anni di seguito. Grazie alla loro esperienza, i Gottman hanno affinato l’abilità di prefigurare il futuro delle relazioni, riuscendo a predire, con un’accuratezza del 94 per cento, se una coppia divorzierà o rimarrà unita. L’assiduo lavoro sperimentale ha permesso di sviluppare e testare una teoria in grado di dire che cosa faccia funzionare una relazione.

Gli autori

John Gottman è professore emerito di Psicologia all’Università di Washington ed è noto a livello internazionale per gli studi sulla stabilità matrimoniale. Per quarant’anni ha condotto ricerche su migliaia di coppie, consentendo straordinari progressi in questo campo. Ha pubblicato numerosi articoli accademici ed è autore o coautore di oltre quaranta libri. È stato spesso ospite di Good Morning America, Today, CBS Morning News e di Oprah Show. Suoi contributi sono apparsi su The New York Times, Redbook, Glamour, Woman’s Day, People, Self e Psychology Today. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Dieci principi per una terapia di coppia efficace (con J. Schwartz Gottman, 2017) e La scienza della terapia di coppia e della famiglia (con J. Schwartz Gottman, 2021)

Julie Schwartz Gottman, psicologa clinica di grande fama, è cofondatrice e presidente del Gottman Institute di Seattle. Viene spesso interpellata dai giornali, dalle televisioni e da diverse associazioni quale esperta e autorevole voce in materia di matrimonio, violenza domestica, adozioni da parte di coppie gay e lesbiche, matrimoni omosessuali e questioni legate alla genitorialità. È creatrice di The Art and Science of Love, un workshop che si sviluppa nell’arco di un fine settimana e che da tempo riscuote grande successo, e coideatrice del programma di training clinico nazionale denominato Gottman Method Couples Therapy. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Dieci principi per una terapia di coppia efficace (con J. Gottman, 2017) e La scienza della terapia di coppia e della famiglia (con J. Gottman, 2021)