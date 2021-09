Katla: tra uomo e natura trionfa il mistero

Ha esordito su Netflix il 17 giugno scorso la nuova serie tv Katla. Una storia che arriva dall’Islanda e che mescola spettacolo e mistero, portando con sé il consenso internazionale di pubblico e critica.

Katla è un thriller fantascientifico che si dipana in otto episodi per questa prima stagione, e vede protagonista un vulcano in attività che costringe gli abitanti della cittadina di Vik ad abbandonare le case. Chi ha scelto di restare però, avrà grosse sorprese tra ceneri, scioglimento dei ghiacci e cose rimaste sepolte che tornano dal passato.

La trama

L’eruzione del vulcano Katla (evento che accade una volta ogni 80 anni) provoca l’evacuazione della cittadina turistica di Vik, in Islanda. L’aria è colma di cenere, i ghiacci si stanno sciogliendo.

Nonostante questo alcuni abitanti hanno scelto di restare. Tra queste c’è Grima, che ha ancora speranza di ritrovare la sorella, scomparsa nel nulla durante un’escursione. Ma sono rimasti anche suo padre, il medico dell’ospedale, il personale di sicurezza e il geologo Darri.

Tra la sorpresa e lo sgomento di tutti, una donna emerge dalle nebbie del vulcano ricoperta di fango e cenere. Si chiama Gunhild, come la giovane cameriera del Vik Hotel, che nessuno aveva più visto vent’anni prima. Il suo volto è rimasto uguale. Con le stesse modalità ricompaiono un bimbo morto tre anni prima e molte altre persone. Il panico si sparge tra chi è rimasto.

Ma il ritorno di queste persone semina terrore anche all’interno delle famiglie: sentimenti repressi e cose non dette, segreti incredibili. Chi è rimasto non sa a cosa credere, se alla religione o alle leggende. In molti credono che si tratti di changeling: sostituti degli umani originali.

Uno scienziato tenta di dare una risposta concreta grazie alle sue ricerche, e per farlo si insinua nelle grotte del vulcano scoprendo cose inquietanti che lasciano senza parole.

Katla – La recensione

Katla è la prima serie tv originale islandese targata Netflix, che mescola scenari propri della terra fredda e affascinante del nord Europa con atmosfere misteriose. Il thriller insomma va a braccetto con il fantastico e il fantascientifico, ruotando attorno al grande elemento del vulcano.

Diretta e prodotta dall’islandese Baltasar Kormakur (famoso per “Cani sciolti”, “The Deep” e “Resta con me”) con la collaborazione di Sigurjon Kjartansson (“Trapped”), Katla ha un cast di attori islandesi molto famosi in patria, che vedono ora un successo internazionale.

“La natura ci ricorda quanto siamo piccoli. E come tutto quello che abbiamo dipenda solo da lei. Qualcosa di strano sta accadendo”.

In questa frase è racchiuso tutto il difficile rapporto tra uomo e natura nelle terre d’Islanda. La lotta costante tra abitanti e vulcano è invasa dall’elemento del soprannaturale che porta squilibrio. Otto episodi pieni di dettagli e misteri, con un insieme di generi e universi televisivi che un po’ spiazzano lo spettatore e un po’ lo affascinano.

L’obiettivo sembra quello di creare un mondo a parte, che incide sugli eventi e sulle emozioni dei personaggi. Un legame indissolubile tra vulcano, uomini e donne, che prosegue anche dopo il mistero, l’inspiegabile. Il passato ha le risposte e le conserva sotto la superficie delle cose, e a volte basta un evento a riportarle alla luce.