Giuseppina Sciortino – Petali di rose, Madonne e carciofi

Giuseppina Sciortino è una scrittrice eclettica, che abbiamo imparato a conoscere tempo fa con L’obiettore di coscienza, suo romanzo d’esordio. La sua carriera è poi proseguita con altre pubblicazioni a carattere saggistico.

Ora Giuseppina Sciortino torna con questo nuovo romanzo, Petali di rose, Madonne e carciofi, che dimostra come l’autrice ami scavare nelle vicende e nell’animo umano, ponendo sempre al centro della sua narrazione vicende complesse.

Il libro

Questa è la storia di nostalgici ritorni ai luoghi dell’adolescenza, accompagnati da momenti indimenticabili in cui momenti drammatici della vita umana si trasformano in tratti comici.

Un episodio di presunto rapimento si pone come una sorta di giallo che anima la vicenda, fino a quando l’intervento di un commissario di polizia molto solerte non risolverà l’indagine, sgonfiando l’intero caso e mostrando come i presupposti fossero inesistenti.

La vita di tutti i giorni, insomma, ha il potere di collegare tra loro eventi apparentemente lontanissimi: così giungono soluzioni improvvise, difficoltà, ostacoli. La vita quindi irrompe e sconvolge tutti gli equilibri creati.

Il nuovo romanzo di Giuseppina Sciortino – La recensione

Nel percorso narrativo che Giuseppina Sciortino crea con Petali di rose, Madonne e carciofi, l’avventura umana della vita in tutta la sua complessità viene rappresentata come un insieme di prove che appaiono imprevedibili.

Questo è un racconto che mette al centro i cambiamenti, le varie combinazioni della realtà per diventare una sorta di romanzo di formazione e di amore in cui sono contenuti il tema del viaggio, della scoperta, ma anche sentimenti come la nostalgia e la solitudine, e persino la ricerca delle proprie radici.

Un bell’intreccio di amori, delusioni, sfortune ed epifanie che Giuseppina Sciortino veste di una vena tragicomica che attraversa la vicenda tra flashback, sottotrame e trame principali. Un libro che va bene per tutti i gusti e per tutti i generi, proprio perché contiene più stili e una varietà di personaggi caratteristici.