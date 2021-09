Quentin Tarantino e il suo romanzo C’era una volta a Hollywood

Quentin Tarantino fa il suo esordio nella letteratura con il romanzo C’era una volta a Hollywood. Il libro, disponibile dal 1° luglio, esce per La Nave di Teseo nella collana Oceani con la traduzione di Alberto Pezzotta.

Il primo, attesissimo romanzo del regista americano Quentin Tarantino. Diritti venduti in 25 Paesi. Un vero romanzo che ha preceduto il film, e che del film è stato ispirazione, con forti differenze nei personaggi e nello sviluppo narrativo. In libreria anche la nuova edizione di Pulp fiction, la sceneggiatura del capolavoro con cui vinse la Palma d’Oro e il premio Oscar.

Quentin Tarantino – C’era una volta a Hollywood

Rick Dalton è un attore con alle spalle una luminosa carriera nel cinema in bianco e nero, ma a Hollywood negli anni ’60 si invecchia molto in fretta e ora Dalton deve lottare per un ruolo in una serie tv commerciale o in un film in Italia con Virna Lisi o Gina Lollobrigida.

La spalla di Rick è Cliff Booth, un veterano di guerra dalla vita movimentata che gli fa da controfigura nei film, e da confidente e autista nel privato. La vita di Rick e Cliff a Cielo Drive è scandita dalle feste a casa di Roman Polanski, il regista del momento, dalla rivalità con Steve McQueen e con Bruce Lee, e dalla ricerca ossessiva di un ruolo importante per rilanciare una carriera in declino.

Mentre un giovane carismatico, arrabbiato con Hollywood per avere infranto i suoi sogni artistici, progetta la sua vendetta violenta in una comunità hippy fuori città, Rick è distratto dall’attrice che recita con lui nella serie tv: una giovane lolita che lo riporta nella magia del cinema.

Il primo romanzo di Quentin Tarantino è una storia di desiderio e riscatto tra le stelle di Hollywood: mentre tutto sta cambiando, la forza dell’immaginazione appare come una sirena a cui è difficile resistere.

L’autore

Nato nel Tennessee nel 1963, Quentin Tarantino si è trasferito in California all’età di 4 anni. Il suo amore per i film lo ha portato a lavorare in una videoteca, e durante questo periodo ha scritto le sceneggiature di Una vita al massimo e Assassini nati – Natural Born Killers. Il debutto alla regia di Tarantino è avvenuto con Le iene del 1992, ma ha ricevuto ampi consensi di critica e pubblico con Pulp Fiction (1994), per il quale ha vinto un premio Oscar per la migliore sceneggiatura e la Palma d’oro al Festival di Cannes.

Tra i suoi film successivi Jackie Brown (1997), Kill Bill Vol. 1 (2003) e Vol. 2 (2004), Grindhouse – A prova di morte (2007). Tarantino ha ottenuto diverse nomination agli Oscar per Bastardi senza gloria (2009) e Django Unchained (2012), quest’ultimo gli è valso un secondo Oscar per la migliore sceneggiatura. I suoi film più recenti sono The Hateful Eight (2015) e C’era una volta a… Hollywood (2019).