Beppe Amico torna con “La Bestia che sale dal mare – gli Apostoli della Nuova Era

Dopo un lungo tour promozionale durato qualche mese, esce il 30 settembre il nuovo romanzo dello scrittore ferrarese Beppe Amico ambientato nei meravigliosi e inquietanti scenari della Quinta Dimensione, in spazi al di fuori del tempo.

Beppe Amico – La Bestia che sale dal mare

Che cosa accadrebbe se un giorno avessimo la facoltà di spostarci nel tempo e di viaggiare in altre dimensioni? – si domanda l’autore di questa epica storia che terrà certamente i lettori con il fiato sospeso.

Siamo proprio sicuri che utilizzeremmo questa straordinaria possibilità per costruire un mondo migliore?

O piuttosto sfrutteremmo questo dono per prevaricare sui più deboli ed asservirli ad un potere crudele e dispotico?

La storia, intitolata “La bestia che sale dal mare – gli Apostoli della nuova Era”, è ambientata in altre dimensioni temporali e affronta l’argomento dei viaggi nel tempo in modo nuovo ed originale, una vera chicca per i patiti del genere.

L’autore

Beppe Amico, giornalista, scrittore e saggista, consulente di marketing e strategia aziendale, speaker e doppiatore. Ha fondato e diretto fino al 2006 Radio Luna International di Trento.

Ha pubblicato una ventina di libri, alcuni dei quali best seller. Per Reverdito di Trento e Massimo edizioni di Milano “Padre Pio – il frate dei Miracoli” (1994 -1999).

Per la Bruno editore di Roma un Manuale di Grafologia e una Guida al franchising. Ancora per Reverdito ed Edizioni San Paolo Latino America “San Pio da Pietrelcina” (2010 – 2016).

Ha collaborato con la Rai di Roma e numerosi network radiofonici, anche come consulente per giornali, periodici e case editrici.

Ha pubblicato in versione e-book e carta stampata: “I vizi capitali – una riflessione sociologica, psicologica e spirituale”, alcune inchieste di tematica spirituale, diversi volumi scientifici e dedicati alla formazione tra i quali: “Manuale di Grafologia dinamica” e “Grafologia peritale giudiziaria” (Streetlib), questi ultimi proposti anche in brossura e disponibili nei migliori Store online. Questo è il suo secondo romanzo.