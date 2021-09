Notizie dal mondo – Paulette Jiles

Notizie dal mondo è un classico esempio di transmedialità, visto che il romanzo di Paulette Jiles attraversa i confini della letteratura per arrivare poi al cinema.

L’autrice, che è scrittrice, poetessa e giornalista, vive da qualche tempo in un ranch vicino a San Antonio, in Texas. Le atmosfere western e della frontiera riempiono le pagine di Notizie dal mondo (Neri Pozza) per dar vita ad un’avventura che ha molto da dire oltre i duelli e le fughe.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

La trama

Texas, 1870. All’indomani della Guerra civile, l’anziano capitano Jefferson Kidd, veterano di guerra e stampatore in pensione, si guadagna da vivere spostandosi da una città all’altra e leggendo ad alta voce i giornali per un pubblico pagante e affamato di notizie dal mondo.

Un giorno, a Wichita Falls, Kidd viene avvicinato da Britt Johnson, un nero libero che fa il trasportatore. Sul suo carro c’è una bambina di una decina d’anni, vestita alla maniera Comanche con una tunica di pelle di daino con quattro file di denti d’alce cuciti sul petto.

I capelli sono del colore dello zucchero d’acero, con una penna d’aquila e due piumini legati a una ciocca, e gli occhi, azzurrissimi, di una bambola di porcellana. A quanto ne sa l’agente che l’ha riscattata, si tratta di Johanna Leonberger, catturata dagli indiani quattro anni prima, quando ne aveva sei. I genitori e la sorellina più piccolo sono morti nell’assalto, ma ci sono dei parenti, uno zio e una zia, a San Antonio.

Per cinquanta dollari, Kidd potrebbe affrontare un viaggio di tre settimane e riportarla alla sua famiglia? Uomo d’onore, il capitano accetta, sapendo che altrimenti nessun altro aiuterà la bambina. L’incarico, tuttavia, si rivela ben più arduo del previsto.

Nei quattro anni trascorsi con i Comanche, Johanna ha dimenticato la lingua materna e le buone maniere, non intende salire sul carro né mettersi le scarpe, e tenta di scappare appena se ne presenta l’occasione. Una volta avventuratisi nel deserto, in una terra ostile e crudele, popolata da ambigui e pericolosi personaggi, al capitano e alla bambina non resta che imparare a conoscersi e fidarsi l’uno dell’altra per sopravvivere.

Notizie dal mondo – La recensione

Notizie dal mondo è un romanzo che contiene più storie, parla di più personaggi e di più vite, e tocca anche più generi letterari che si mescolano bene tra loro.

Paulette Jiles dimostra una sorta di amore per i territori di frontiera e per un periodo storico, quello della fine dell’800, che è stato ormai trattato ed analizzato più volte dalla letteratura e dal cinema. In questo romanzo però riesce a trovare una chiave originale.

Un western mozzafiato che lascia però spazio più volte al romanzo d’avventura, con toni quindi più leggeri ed epici rispetto ai duelli, alle armi e alle fughe nei grandi spazi americani. Ma Notizie dal mondo è anche una bellissima storia di amicizia tra un uomo ed una giovane donna che non si conoscono.

Ecco perché Paulette Jiles è andata oltre il genere portandoci nell’universo dei sentimenti, dell’onore, della fiducia, dell’incontro tra culture diverse e popoli lontani. Da lì, dai territori al confine, si possono aprire interessantissime finestre su ciò che c’è al di là e che si ha voglia di conoscere.

Da questo libro è stata tratta una fortunata trasposizione cinematografica diretta da Paul Greengrass che vede Tom Hanks come attore principale.