Premio Nebbiagialla 2021: ecco i finalisti

Una giuria di cinquanta lettori assegnerà sabato 18 settembre a Suzzara (MN) il Premio NebbiaGialla 2021 per la letteratura noir e poliziesca. Nato da un’idea dello scrittore e giornalista Paolo Roversi, con il contributo del Comune di Suzzara e di Piazzalunga Cultura, il Premio è giunto alla sua dodicesima edizione.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Premio NebbiaGialla 2021: i romanzi e i racconti finalisti

Sempre il 18 settembre saranno assegnati il Premio NebbiaGialla per racconti inediti realizzato in collaborazione con il Giallo Mondadori, la storica collana di narrativa dedicata ai generi noir e poliziesco pubblicata dalla Arnoldo Mondadori Editore e il Premio NebbiaGialla per romanzi inediti realizzato in collaborazione con la casa editrice Laurana – Calibro 9.

Siamo lieti di annunciare che i finalisti di quest’anno per le sezioni Romanzi e Racconti inediti sono:

Romanzi inediti

Igor Cipollina – La bottega delle illusioni

Mario Forenza – La luna del Sabba

Alberto Marzocchi – Sul confine

Daniela Piazza – La morte non ha rispetto

Massimiliano Rossi – Il proiettile fantasma

Racconti inediti

Maria Rosa Aldrovandi – Marrakech

Gianni Fontana – Piemontesina

Giuliano Fontanella – Incarico di fiducia

Patrizia Lello – Peccati capitali

Luca Lituri – Il segreto di via 18

Angela Maralfa – Il pilota dell’idra

Ricordiamo inoltre che i finalisti della sezione Romanzi editi sono:

Elisabetta Cametti – Muori per me (Piemme)

Paolo Nori – Che dispiacere (Salani)

Rosa Teruzzi – La memoria del lago (Sonzogno)

Fausto Vitaliano – La mezzaluna di sabbia (Bompiani)

Durante la cerimonia di premiazione al vincitore verrà assegnata un’opera d’arte realizzata da un importante artista contemporaneo.

Nell’albo d’oro dei vincitori delle precedenti edizioni figurano, tra gli altri, autori come Maurizio De Giovanni, Claudio Paglieri, Giovanni Negri, Massimo Polidoro, Giuliano Pasini, Gianni Farinetti, Barbara Baraldi.