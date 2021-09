Karen Powell riscrive Il fiume dentro di noi

Dallo scorso 9 giugno è in libreria Il fiume dentro di noi. Il romanzo di Karen Powell esce in Italia per Edizioni e/o nella Collana Dal Mondo, con la traduzione dall’inglese di Silvia Castoldi.

Karen Powell riscrive in chiave contemporanea l’Amleto di Shakespeare mettendo al centro del racconto le voci che nella tragedia appartenevano a Ofelia e Gertrude, dando voce ai sentimenti delle donne di ogni tempo.

Il fiume dentro di noi è una storia di passione, di classe e di doveri. Un romanzo che ha il passo di un classico della letteratura inglese, nel solco di Thomas Hardy e Graham Swift.

Karen Powell – Il fiume dentro di noi

È l’estate del 1955. Il corpo di Danny Masters viene ritrovato da tre amici nel fiume che bagna Starome, un paesino nella tenuta dei Richmond nella contea del North Yorkshire. Alexander, uno dei tre amici che hanno ritrovato Danny nonché unico erede di Richmond Hall, è sempre stato un ragazzo imprevedibile. Negli ultimi tempi è diventato sfuggente, il suo comportamento è più strano che mai.

Sua madre, Lady Venetia Richmond, è da poco vedova ed è troppo impegnata a tenere insieme la vasta tenuta di famiglia per preoccuparsi di Alexander, anche se potrebbe aver bisogno del suo aiuto.

Anche la seconda amica, Lennie Fairweather, “figlia della natura” e del segretario personale del defunto Sir Angus Richmond, ha altro per la testa.

Innamorata di Alexander, sogna di fuggire dal padre iperprotettivo e dal fratello dispotico, Tom, anche lui presente al ritrovamento del cadavere di Danny.

Nelle settimane successive al tragico annegamento, il fiume comincia a svelare i suoi segreti. E mentre emergono le circostanze della morte di Danny, altre storie vengono a galla minacciando di sconvolgere i piani di tutti e di annientare un intero modo di vivere.

L’autrice

Karen Powell è nata a Rochester, nel Kent. Ha abbandonato la scuola a sedici anni ma è tornata a studiare Letteratura inglese, da adulta, al Lucy Cavendish College di Cambridge. Vive a York con suo marito e sua figlia. Questo è il suo primo romanzo.