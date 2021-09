Moltissimo: poesie di Margaret Atwood

Dal prossimo 9 settembre troveremo in libreria Moltissimo. Il volume è una raccolta di poesie di Margaret Atwood, edito da Ponte alle Grazie con la traduzione di Renata Morresi.

In Moltissimo, la prima raccolta di poesie da dieci anni, l’autrice tocca temi caldi come il cambiamento climatico, l’invecchiamento, i ricordi, la perdita di persone care, l’essere donne nel mondo.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Moltissimo – Margaret Atwood

In Moltissimo, l’autrice affronta temi come l’amore, la perdita, il passare del tempo, la natura e… gli zombi. Le sue nuove poesie sono intime e personali, ma di ampio respiro.

Poesia dopo poesia, l’autrice porta la sua immaginazione unica e il suo occhio attento e intransigente sul paesaggio di una vita vissuta d’istinto ma con saggezza.

A tratti commoventi, giocose e sagge, le poesie raccolte in Moltissimo parlano di assenze e conclusioni, invecchiamento e sguardi retrospettivi, ma anche di doni e rinnovamento.

Esplorano corpi e menti in transizione, così come gli oggetti e i rituali quotidiani che ci tengono attaccati al presente. Incontreremo lupi mannari, sirene e sogni, così come varie forme di vita animale.

L’autrice

Margaret Atwood è una delle voci più importanti della narrativa e della poesia canadese. Laureata a Harvard, ha esordito a diciannove anni. Ha pubblicato romanzi, racconti, raccolte di poesia, libri per bambini e saggi. Più volte candidata al Premio Nobel per la letteratura, ha vinto il Booker Prize nel 2000 per L’assassino cieco. Fra i suoi titoli più importanti ricordiamo: L’altra Grace (2008), Il racconto dell’Ancella (2017), Il canto di Penelope (2018), I testamenti (2019, vincitore del Booker Prize 2019), tutti usciti per Ponte alle Grazie. L’autrice vive a Toronto, in Canada.