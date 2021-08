Carmen Totaro – Un bacio dietro al ginocchio

Che Carmen Totaro avesse un talento particolare lo sapevamo già. Da quando nel 2015 è stata finalista al Premio Calvino con Le piene di grazia.

Ora torna in libreria per Einaudi con il romanzo Un bacio dietro al ginocchio. Carmen Totaro segue il ritmo di una scrittura asciutta ed essenziale per presentarci un complesso e delicato rapporto tra madre e figlia.

La trama

Tutto ha inizio nel corso di una cena come tante, in cui una madre e una figlia sono sedute a un tavolo lungo la Darsena, a Milano.

Metà giugno, un bicchiere di vino in mano e molti pensieri nella testa. Le due chiacchierano del più e del meno, con una tensione crescente nell’aria, dietro ad ogni parola. Scena dopo scena accade l’impensabile.

Mentre la madre si sta facendo un bagno, il gas invade l’appartamento e la figlia esce dalla casa per non tornare mai più. Che cosa è successo quella sera? Dove è finita Elisa? Perché è fuggita? Perché per anni si è inventata una vita che non era la sua? Perché Ada, mentre indaga e segue le sue tracce, fa di tutto per coprirla?

Un bacio dietro al ginocchio, di Carmen Totaro – La recensione

Il nuovo romanzo di Carmen Totaro è una storia bella ed intrigante, che chi legge non può fare a meno di scoprire pian piano, faticando a staccarsi dalle pagine. A metà tra il noir e l’indagine psicologica, l’autrice è bravissima a costruire una struttura narrativa magnetica, serrata, ipnotica.

Un bacio dietro al ginocchio è una ricerca e una fuga: di una madre che ha perso la figlia; di una figlia che vuole lasciarsi alle spalle il passato; di una famiglia che deve fare i conti con le radici.

In questo incedere verso il finale, Carmen Totaro mostra una sensibilità unica nel descrivere le emozioni non solo del rapporto sfibrato e profondissimo tra Ada ed Elisa, ma di intere relazioni. Ci invita a seguire un sentiero complicato per capirne il senso.

Nell’andare e nel tornare, Un bacio dietro al ginocchio è una storia familiare che ci svela pian piano segreti inaspettati, che si veste di mistero per raccontare il distacco e poi il ritrovarsi. Insomma, una storia che ne contiene tante altre, in cui le vite si muovono in sentieri inesplorati per ripresentarsi cambiate fino in fondo.