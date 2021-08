La ragazza nella nebbia: Donato Carrisi è meglio da scrittore

Seppur uscito nelle sale nel 2017, La ragazza nella nebbia continua ad essere in programmazione su Netflix. L’esordio alla regia di Donato Carrisi (che ha curato anche la sceneggiatura), ha ottenuto 2 candidature ai Nastri d’Argento, 4 candidature e una vittoria ai David di Donatello. Al botteghino ha incassato ben 3,7 milioni di euro.

La ragazza nella nebbia è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di successo dello stesso Carrisi. La storia dell’agente speciale Vogel che arriva in una cittadina montana isolata per investigare sulla scomparsa di una sedicenne.

La trama

Anna Lou è una brava ragazza di sedici anni. Porta lunghi capelli rossi, vive in una piccola cittadina montana (Avechot) insieme alla sua famiglia.

Appartiene, come molte persone in paese, ad una confraternita religiosa molto conservatrice. Un giorno però scompare nel nulla, gettando nel panico l’intera comunità.

Ad indagare sul caso è l’agente speciale ed ispettore Vogel, che negli ultimi tempi ha visto segnata in negativo la sua reputazione professionale e che gestisce i casi in maniera particolare, facendo leva sul potere dei mass media.

Ad Avechot si sono da poco trasferiti un professore di liceo insieme a sua moglie e sua figlia. Sembra l’identikit perfetto: un estraneo alla comunità come principale sospettato…

La ragazza nella nebbia – La recensione

Con La ragazza nella nebbia Donato Carrisi aveva scritto un capolavoro italiano del thriller, e forse proprio questo successo letterario aveva portato il pubblico ad essere affascinato da un film che invece non rispecchia la bellezza del libro.

Carrisi è alla prima esperienza come sceneggiatore e regista, e questa prima volta è fin troppo evidente nella gestione delle riprese, nelle scelte dei dettagli sui quali soffermarsi, e soprattutto nella sensazione che si sia “preso” un po’ qua e un po’ là per definire personaggi, ambientazioni, caratterizzazioni narrative.

Persino la trama, che ben funzionava nel romanzo, a volte sembra perdersi nei continui salti temporali, con il risultato che lo spettatore non riesce a seguire il filo della storia e non riesce ad immergersi in un clima di suspense che sembra mancare.

C’è in effetti un elemento originale ne La ragazza nella nebbia, ed è la massiccia presenza dei media in casi di cronaca nera. Ma Carrisi nel film decide di non approfondire questo filone, così come sembra poco sviluppato il ruolo di Jean Reno, che invece ha una certa importanza.

La ragazza nella nebbia è, insomma, uno di quei classici casi in cui il film non arriva nemmeno lontanamente al livello del romanzo da cui è tratto.