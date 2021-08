Nel 2020 è uscito per Algra Editore L’isola delle tenebre. Storie siciliane dell’orrore. Un bellissimo volume a cura di Giuseppe Marasca e Luca Raimondi.

L’isola delle tenebre è una raccolta di racconti a tema horror, thriller e noir scritti da autori siciliani. Un volume, arricchito dalle illustrazioni di Giulio Pappalardo, che rende omaggio ad un genere specifico e ad una terra fantastica.

SCOPRI IL NOSTRO SHOP ONLINE CON TANTI PRODOTTI A TEMA LETTERARIO

Storie siciliane dell’orrore

La Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo, ricca di storia, bellezze, sole e profumi. Ma è anche una terra ricca di leggende e racconti che travalicano i confini della realtà.

Luoghi misteriosi, apparizioni e fatti inspiegabili, castelli abitati dai fantasmi, atroci fatti di sangue, stregonerie. La notte nelle strade delle città e dei paesi siciliani si respira un’aria densa di mistero e fascino.

Come densi di mistero e fascino sono i racconti presenti in questo volume, che cercano di toccare gli aspetti più inquietanti delle provincie siciliane, restituendo al lettore tutto il campionario di suggestioni che la tradizione può offrire.

Nel volume sono contenuti i racconti di Stefano Amato, Corrado Artale, Roberto Azzara, Federico D’Amore, Piergiorgio Di Cara, Antonino Genovese, Eleonora Lombardo, Giovanni Marchese, Giuseppe Maresca, Roberto Mistretta, Luciano Modica, Giuseppina Norcia, Angelo Orlando Meloni, Luca Raimondi, Giusy Sciacca, Salvo Zappulla.

L’isola delle tenebre – La recensione

L’isola delle tenebre è un libro perfetto per chi ama la suspense, le tinte noir e qualche tocco di horror e di soprannaturale.

Gli scrittori che hanno preso parte al bellissimo progetto sono autori già affermati ma anche giovani alle prime esperienze. Un mix di stili, fantasie e narrazioni che ben si amalgama in un volume in cui le storie non sono legate tra loro, ma che restano comunque unite dal filo nemmeno troppo sottile delle “tenebre”, della paura.

Proprio per questo L’isola delle tenebre centra in pieno l’obiettivo, perché ce n’è per tutti i gusti, con racconti pieni di sfumature e di sottigliezze narrative che vanno dalla follia di alcuni personaggi fino al paranormale, dalla magia alla natura maligna.

E poi c’è la Sicilia, una terra bellissima che in questo libro trova uno spazio d’eccezione, diventando quasi una protagonista delle singole vicende. Il contesto, la terra, il mare, le persone. Tutto della Sicilia viene sottolineato in queste righe diventando centrale, elemento imprescindibile per storie ancorate alla tradizione.