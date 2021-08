Supertele: come guardare la televisione

Bellissimo volume uscito ad inizio del 2021 per minimum fax. Supertele è il titolo dell’opera a cura di Luca Barra e Fabio Guarnaccia.

Supertele è stato realizzato grazie alla collaborazione con Tivù S.r.l., società partecipata Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV Locali e Aeranti Corallo, nell’ambito delle attività di Tivùthink – progetto di analisi e studio del settore audiovisivo.

Supertele – Luca Barra e Fabio Guarnaccia

Tutti guardano la televisione. Molti ne parlano, ne discutono, ne scrivono. Non sempre però l’analisi riesce ad andare molto oltre il riassunto degli episodi, gli highlight della puntata, l’elenco di quello che è piaciuto o non è piaciuto al singolo spettatore. Eppure, non mancano gli strumenti metodologici e le prospettive teoriche e critiche che possono aiutare a indagare meglio le strategie creative, l’impatto culturale o l’importanza sociale di quello che va in onda sul piccolo schermo.

Questo volume vuole essere una palestra per esercitare lo sguardo sulla televisione. Sono raccolti qui 19 saggi, scritti da autori differenti per competenze e per estrazione, dagli studiosi di media e di televisione ai professionisti che sanno riflettere sul loro lavoro e alle penne del giornalismo culturale. Ciascuno ha scelto un singolo programma o personaggio della televisione italiana e globale di oggi, e questo è l’innesco, il pretesto, la scusa per un’analisi che spesso lo trascende.

Esercitando prospettive differenti: le letture testuali e il dietro le quinte dell’industria televisiva, l’analisi della ricezione critica e quella del consumo, il genere e i format, la scrittura e la promozione, l’estetica e la sociologia. Dalla fiction italiana alla serialità statunitense ed europea, dal talk show al reality, dall’informazione all’intrattenimento, dal factual ai meme e alla televisione di Instagram, tra le pagine di questo libro si compone un quadro aggiornato e molto efficace dalla tv contemporanea.

I contributi

Con contributi di: Giovanni Boccia Artieri, Daniela Cardini, Stefania Carini, Laura Corbetta, Adriano D’Aloia, Damiano Garofalo, Anna Gavazzi, Veronica Innocenti, Algerino Marroncelli, Sara Martin, Roy Menarini, Pietro Minto, Andrea Minuz, Nico Morabito, Alice Oliveri, Marco Pedroni, Luca Peretti, Marta Perrotta, Valentina Re, Dana Renga, Massimo Scaglioni, Gianni Sibilla.